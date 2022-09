Neix The District, la cimera internacional que reunirà els proveïdors de capital del Real Estigues a Espanya￼

La primera edició de The District, el nou esdeveniment internacional dedicat al Real Estigues des de la perspectiva dels mercats de capital i inversió, se celebrarà a Barcelona del 19 al 21 d’octubre.

Els seus promotors destaquen que el cim immobiliari convertirà a Espanya “en l’epicentre europeu per als grans líders de la indústria i tots els actors de la cadena de valor: des dels fons d’inversió, fons sobirans, private equity, bancs finançadors o fonts alternatives de finançament, passant per les grans forquilles de sòl, administracions, operadors, promotors, brokers, agències comercialitzadores, consultores o gestors de propietats”. La cita, que se celebrarà a Barcelona, reunirà més 7.000 professionals per a conèixer les estratègies d’inversió de cara a 2023.

Durant la presentació de l’esdeveniment a Madrid, Juan Velayos, president de The District va assenyalar que “és un esdeveniment que neix amb una gran vocació perquè el Real Estigues europeu tingui una cita diferencial. A més, suposa una gran oportunitat perquè Espanya se situï en el mapa internacional de l’àmbit immobiliari”.

Va establir tres objectius per a aquesta primera edició: “Que The District es configuri com una font de coneixement que ajudi a anticipar-se als reptes de cara a 2023, que en tres dies es puguin tenir trobades de qualitat equivalents a una agenda de tres mesos i que aquesta cita sigui una gran oportunitat de ‘networking’ per als seus assistents”.

La presentació també va comptar amb la presència de Mariano Fuentes, regidor Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Urbà de l’Ajuntament de Madrid, que va posar en relleu la necessitat de la unió entre els tres pols d’innovació del nostre país.

“Barcelona, Madrid i Màlaga han de ser un equip, perquè en The District s’embeni també el nom i la imatge d’Espanya. Per a això, comptem amb la iniciativa privada, ja que sense ella aquests projectes no tindrien sentit. Des de Madrid volem desenvolupar una sensació de seguretat que promoguin la inversió i generin il·lusió”.

ESTRUCTURA

The District s’ha estructurat seguint tres eixos principals: el desenvolupament de les estructures de mercat de capitals, el valor que suposa el compliment dels criteris ESG (Environmental, Social and Governance), i la transformació que viuen els “asset classes” de Residencial, Oficines, Logístic, Hospitality, Retail i els Alternatius, com les residències d’estudiants, el sènior’ living’, el Build to Rent, el ‘co-*living’ o ‘data centers’.

L’aplicació de les noves tecnologies en els projectes immobiliaris també tindrà el seu protagonisme en l’esdeveniment. A més, en el marc de The District se celebrarà la primera edició de The District World Summit, el major congrés europeu enfocat a totes les fonts de capital.

Aquesta serà una oportunitat única per a veure en un mateix escenari a líders del Real Estigues de primer nivell com Filippo Tadei, executive director global Investment Research de Goldman Sachs; Michael Abel, head of Europe de TPG; Michael Swank, sènior managing director in Real Estigues Acquisitions Europe de Blackstone; Juan Pepa, fundador de Stoneshield; Jacopo Burgio, Europe director de Angelo Gordon; Toni Elías, principal de Sixth Street; Iheb Nafaa, CEO de Servihabitat; Alberto Nin, sènior vice president de Brookfield Asset Management; Ismael Clemente, CEO de MERLIN Properties; Pere Viñolas, CEO de Colonial o Eduard Mendiluce, conseller delegat de Anticipa i Aliseda.

Tots ells, juntament amb més de 380 experts internacionals, compartiran les principals incògnites, desafiaments, i megatendencias a les quals s’enfronta la indústria avui dia, i procuraran donar respostes útils per a guiar el capital en les seves decisions curtterministes.

HOSPITALITIES

The District comptarà també amb una zona de ‘hospitalities’ en la qual més de 250 signatures expositores, entre les quals destaquen AEDAS Homes, Aliseda Immobiliària, Anticipa, Becorp, Busquets i Galvez, CBRE, Cevasa, Colonial, JLL, Masteos, Metrovacesa, Neinor Homes, Savills, Servihabitat, Testa Home, Woodea o Zennio, o ciutats com Màlaga, Bilbao, Madrid, Sevilla Lisboa, Porto, Barcelona o la Comunitat de Madrid, que, entre altres, presentaran els seus projectes immobiliaris als professionals del sector. D’aquesta manera, els inversors internacionals podran conèixer de primera mà els actius immobiliaris que marcaran el futur de les inversions en els pròxims mesos.

Gema Travería, directora de The District, ha destacat la rellevància del contingut del programa del congrés, amb un panell de ponents de primer nivell. A més, assenyala una altra part que serà fonamental, com és la dedicada al ‘networking’, amb activitats que sens dubte seran promotores de noves oportunitats de negoci.

Per a això, l’esdeveniment compta amb un programa exclusiu de trobades ‘Premium’ per a fomentar les sinergies. Un exemple d’això és el ‘Leadership Summit’, un esmorzar amb líders i empresaris del Real Estigues juntament amb autoritats, que té el propòsit de consolidar i emprendre connexions reals; o les activitats ‘off-*site’ en diferents llocs de Barcelona per a “gaudir de tota l’oferta d’oci que té Barcelona com a ciutat acollidora per a aquests visitants internacionals”, indiquen els organitzadors.