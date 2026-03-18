Neix NODUS, la infraestructura que converteix la intel·ligència artificial en capacitat operativa governada

NODUS, la plataforma que redefineix com les empreses integren IA amb governança i criteri, es presenta al mercat amb la vocació de permetre a les organitzacions créixer i escalar la seva capacitat operativa sense multiplicar la seva estructura.
La IA està redefinint l’estructura del treball i els processos empresarials, però la majoria de les organitzacions encara l’adopten de manera dispersa. La falta de visió estratègica genera un ecosistema fragmentat que provoca complexitat i no permet capturar el valor real de la tecnologia.
NODUS va explicar que neix “per a resoldre aquest buit”. Es tracta d’una infraestructura operativa que permet desplegar, governar i escalar treballadors digitals dins de l’empresa de manera arquitectònica i estructural. NODUS proposa un nou model operatiu, en què les persones aportin criteri, decisió i visió estratègica, mentre que els Digital Workers aportin capacitat operativa, velocitat i consistència.
El model NODUS es basa en la integració d’una infraestructura de treballadors digitals que es connecten amb els sistemes corporatius existents de la companyia. Això facilita enormement els processos interns d’adopció del model, al mateix temps que evita els errors que en altres casos genera la implementació dispersa de la IA en moltes empreses.
La companyia ha desenvolupat NODUS US, el sistema que ordena i governa la intel·ligència artificial dins de l’organització. No es limita a executar tasques, sinó que estableix el marc operatiu que permet coordinar persones, processos i treballadors digitals dins d’una mateixa arquitectura.
NODUS US És la capa d’intel·ligència aplicada que connecta persones, treballadors i sistemes corporatius. S’integra sobre els sistemes existents de l’empresa i permet que els Digital Workers treballin dins dels processos reals de l’empresa amb context, memòria i coordinació entre ells, assumint tasques repetitives i de suport, analitzant informació, donant suport a decisions i escalant a humans si és necessari.
La incorporació dels treballadors digitals representa un punt d’inflexió, suposa un nou model empresarial en el qual destaquin les organitzacions híbrides: aquelles en què les persones aportin criteri, decisió i visió, mentre que els Digital Workers aportin capacitat, velocitat i consistència.
Albert Pijuan, CEO de NODUS, destaca els beneficis de la implementació arquitectònica de la IA: “En aquest nou escenari, el valor diferencial de les organitzacions no serà només adoptar intel·ligència artificial, sinó ser capaces de governar-la amb criteri, arquitectura i control empresarial. Aquesta és l’avantatge competitiu que oferim des de NODUS”.
Malgrat ser una empresa jove, ja compta amb diverses companyies que han confiat en el seu model per a integrar la intel·ligència artificial arquitectònicament. Sectors com l’agroalimentació, l’enginyeria o la construcció ja aposten per la infraestructura de NODUS, que ha permès a empreses créixer amb control, traçabilitat i decisions fonamentades.