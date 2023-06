Neix Madrid Solar per convertir la ciutat d’autoconsum energètic

Madrid Futur, associació privada sense ànim de lucre, posa en marxa Madrid Solar, la iniciativa amb la qual vol fomentar l’autoconsum energètic en la capital per a convertir a Madrid en una ciutat més sostenible i referent en l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles, en línia amb el ‘Full de ruta’ de l’Ajuntament madrileny cap a la neutralitat climàtica i dels objectius del conveni Madrid360 Solar del qual Madrid Futur és partícip.

Madrid Solar, que compta com a socis principals amb CaixaBank, Iberdrola, Naturgy i Powen, neix amb l’objectiu de fomentar l’autoconsum energètic en les comunitats de veïns, actuant com una plataforma que permeti al ciutadà dur a terme el seu projecte d’autoconsum fotovoltaic en la seva comunitat, sentint-se acompanyat al llarg de tot el procés.

Madrid Solar persegueix acompanyar a les comunitats de propietaris al llarg del procés, “des que s’interessen per l’autoconsum fins que veuen reflectit l’estalvi en les seves factures”.

Així mateix va assenyalar que vol acostar la informació al ciutadà, perquè prengui “les decisions amb confiança i, al seu torn, detectar els possibles bloquejos del procés per a poder elevar-los als diferents agents de l’ecosistema fotovoltaic i, així, accelerar el desplegament de l’autoconsum a la ciutat”.

“Madrid és una capital amb grans perspectives de creixement i té un gran potencial en les seves teulades, amb més de 2.800 hores de sol a l’any. Encara que s’aprecia que en l’habitatge unifamiliar la instal·lació de fotovoltaica avança a bon ritme, observem que el desplegament en comunitats de propietaris, que és on viuen la majoria de madrilenys, continua sent residual. Per aquest motiu, en una primera etapa, el nostre focus és aquí. Volem traslladar de manera eficaç a les comunitats els avantatges que els atorgaria la instal·lació de panells solars en els seus edificis i que poden secundar-se a Madrid Solar per a realitzar el seu projecte”, va assenyalar María Pérez-Coca, directora de projectes a Madrid Futur, actualment liderant el llançament de Madrid Solar.

Va afegir que els principals beneficis que obtindrien són “major resiliència davant futures crisis energètiques i la reducció de la seva factura de la llum en apostar per aquesta font renovable, contribuint al desenvolupament i progrés de polítiques de sostenibilitat en la capital. Els madrilenys poden convertir-se en col·laboradors estratègics per a fer de Madrid una ciutat climàticament neutra”.

Conscienciació i formació

Madrid Solar vol contribuir a augmentar l’autoconsum, proporcionant la informació necessària a les comunitats de propietaris perquè puguin prendre les millors decisions en relació amb el seu proveïment energètic.

Per a això, posarà en marxa una sèrie d’activitats orientades a conscienciar, formar i acompanyar als madrilenys perquè coneguin de primera mà el potent recurs solar que té Madrid i els beneficis que això implica per a, d’aquesta manera, aconseguir la instal·lació de panells fotovoltaics en 400 comunitats de veïns en la capital al llarg del projecte, que serveixin de referent per a la resta de comunitats.

Per a posar en marxa aquesta iniciativa, Madrid Solar col·laborarà estretament amb agents clau de l’ecosistema de l’energia fotovoltaica. Una cooperació que té com a objectiu informar la ciutadania dels avantatges de l’autoconsum energètic i explicar de manera clara i senzilla com funcionen les instal·lacions fotovoltaiques, quins tràmits s’han de dur a terme, quines ajudes públiques existeixen, quines són les diferents alternatives d’instal·lació i les formes de finançament; a més de compartir experiències d’instal·lacions que ja s’hagin implantat per a transmetre a la ciutadania l’optimisme respecte a l’energia fotovoltaica, ja existent en el sector de les energies renovables.

Les comunitats de propietaris interessades en l’energia fotovoltaica podran posar-se en contacte amb Madrid Solar, que recollirà tota la informació necessària per a traslladar-la a les empreses energètiques participants en el projecte. A partir d’aquí s’iniciarà el procés cap a la instal·lació efectiva d’autoconsum: preparació de junta, instal·lació i tràmits amb l’administració, entre altres.

A més, acompanyarà a la comunitat al llarg del procés, per a detectar les possibles incidències que vagin sorgint i, així, aplanar el camí a les futures comunitats interessades.

“Madrid Solar cerca generar un impacte social positiu que redundi en una millora per a la ciutat. Per això, creiem que és clau posar el focus a detectar els colls d’ampolla que existeixen en els processos d’instal·lació de panells solars. Amb Madrid Solar aconseguim elevar aquesta problemàtica i portar-la a aquells agents de l’ecosistema capaços de resoldre”, va indicar María Pérez-Coca.

En una primera etapa, la missió de Madrid Solar és formar a ciutadans en autoconsum per a iniciar un projecte que els permetrà reduir la factura de la llum i la de la seva comunitat, acompanyant-los de principi a fi, amb la finalitat que el procés de contractació de panells solars sigui el més transparent, còmode, eficient i àgil possible.

Projecte pilot

Arganzuela és el districte triat per al desplegament de la fase pilot de Madrid Solar. Aquesta àrea, situada a l’est del riu Manzanares, compta amb una població pròxima als 156.000 habitants en aglutinar els barris Imperial, Acàcies, Chopera, Legazpi, Delícies, Pals de Moguer i Atocha, i ha estat la triada per a ser punta de llança en el desplegament de l’autoconsum en comunitats de propietaris de la capital.

Aquesta primera experiència serà clau per a Madrid Solar per a poder identificar i treballar els principals punts de bloqueig en el procés de contractació i instal·lació de panells solars per part de les comunitats de propietaris, així com per a detectar les principals llacunes informatives entre la població.

“La dificultat per a aconseguir un consens dins de les comunitats de propietaris, els temps i complexitat d’alguns tràmits administratius i l’adaptació de les ajudes públiques a les comunitats de propietaris seran els principals reptes que abordar en aquest primer projecte pilot, amb la finalitat d’anar millorant la iniciativa conforme anem fent-la extensible a altres districtes de Madrid”, va explicar Pérez-Coca.