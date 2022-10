Neix la International School of Derma, una nova manera manera d’investigar

Aquesta tardor inicia la seva marxa la International School of Derma (ISD), la nova escola per a professionals de la dermatologia, un projecte sense ànim de lucre que busca promoure la innovació i el coneixement en el camp de la pell. El primer projecte de la ISD és el programa de Postgrau Universitari d’Expert en Exposoma i Pell, acreditat per la Universitat de Barcelona i que va dirigit als professionals de la dermatologia que vulguin ampliar la seva ‘expertise’ en aquest camp i, més concretament, en el coneixement del Exposoma, els factors externs que afecten la salut de la pell i que influeixen en el seu envelliment prematur.

“És fonamental expandir el coneixement del exposoma i les seves implicacions en la pell”, va assegurar la doctora Susana Puig, directora del programa. Puig, cap del servei de Dermatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona i Coordinadora del Centre de Diagnosi Dermatològica, a més de professora titular de la Universitat de Barcelona, lidera el claustre docent del postgrau al costat d’un prestigiós equip directiu internacional que completen Jean Krutmann (director del IUF – Institut de Recerca Leibniz de Medicina Ambiental), Jorge Ocampo-Candiani (expresident del Col·legi Iberolatinoamericano de Dermatologia – CILAD), Yolanda Gilaberte (presidenta de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia – AEDV) i Josep Malvehy (director del programa de càncer cutani (melanoma) de l’Hospital Clínic de Barcelona).

Els acompanyen en aquest projecte més de 20 experts internacionals com el doctor Sergio Schalka (el Brasil), dermatòleg líder en el camp de la Fotoprotección, Thierry Passeron (França), un dels principals exponents en l’estudi de la llum visible, o José Carlos Moreno (Espanya), president d’honor de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV).

Formació

La ISD neix amb la vocació d’acostar els principals avanços en el coneixement de la pell a residents i dermatòlegs graduats. Es tracta a més d’una societat sense ànim de lucre, de manera que els beneficis obtinguts es reinvertiran al 100% en programes de formació, recerca i solidaritat de la pròpia ISD en col·laboració amb altres entitats.

El professorat de la International School of Derma està format per experts en el diagnòstic i tractament de les malalties de la pell, professionals de disciplines diferents que aporten una àmplia praxi, coneixement i activitat investigadora en cadascun dels subàmbits de la dermatologia.

Un dels principals objectius de la ISD, que compta amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona (UB) i el laboratori dermatològic ISDIN, és convertir-se en un centre de coneixement que avanci en l’evidència científica per a la pell des de tots els àmbits. “La ISD és un compromís amb la dermatologia i amb els professionals de la pell que busca ser un centre de coneixement que avanci en l’evidència científica per a la pell des de tots els àmbits: recerca, formació, i fins i tot emprenedoria”, va explicar Judit Mompín, responsable de la International School of Derma.

En la mateixa línia, Juan Naya, CEO de ISDIN, reconeix que “volem que la ISD sigui un lloc per i per als líders de la pell on puguin trobar innovació, nous punts de vista, una xarxa professional de primer nivell i, sobretot, inspiració per a crear la dermatologia del futur”.

El doctor Joan Guàrdia, rector de la UB, va declarar que “el futur de la universitat és trencar constantment la zona de confort en la qual la ciència mai pot quedar-se. Per tant, el nostre compromís és el d’ajudar, promoure, ser present i dibuixar territoris en els quals les iniciatives que tinguin aquesta capacitat d’innovar i de trencar barreres siguin creixents, efectives i s’aconsegueixin”.

Itinerari personalitzat

El postgrau universitari d’Expert en Exposoma i Pell és ‘en línia’, asíncron, multiformat (vídeos formatius, textos interactius, entrevistes…) i seguint la filosofia de ‘microlearning’ (classes fragmentades en materials de curta durada) en espanyol i anglès.

En aquesta primera edició, el programa, que compta amb l’acreditació de la Universitat de Barcelona, té una estructura modular formada per tres blocs de contingut.

El primer tracta sobre el medi ambient, el fotodaño i el fotoenvelliment. En aquest mòdul s’explora el profund impacte que causen factors externs com la radiació UV, la llum visible, la geografia, contaminació i canvi climàtic; i s’oferiran les principals claus per al seu diagnòstic, prevenció i tractament (com l’ús de fotoprotección o les teràpies de la llum).

En el segon bloc denominat ‘Dieta, Microbiota, Qualitat de vida i Salut mental’ els alumnes estudiaran com millorar la qualitat de vida dels pacients tractant des dels hàbits dietètics fins a la psicodermatología, passant per l’evidència i ús de prebiòtics i probiòtics, l’impacte dels trastorns del son i el tractament de malalties rares agreujat per l’estil de vida.

Finalment, el tercer bloc tracta sobre cosmètics, bellesa i pràctiques socials. A partir del paper que ha adquirit la cura de la pell en la societat, els estudiants coneixeran en profunditat l’impacte que provoquen els cosmètics, les tendències en bellesa, l’esport i les dermatosis professionals en la patologia cutània i en la qualitat de vida dels seus pacients.

Aquests blocs es poden cursar de manera independent i en l’ordre de preferència de l’alumne, de manera que aquest obtindrà la certificació de Curs Superior Universitari de la Universitat de Barcelona en completar cadascun d’ells. En el cas de completar els tres blocs més un treball final, se li atorgarà el títol de Postgrau Universitari en Exposoma i Pell de la Universitat de Barcelona.