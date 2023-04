Neix Bank of Climate per impulsar el mercat voluntari de crèdits de carboni

La companyia espanyola Bank of Climate neix amb l’objectiu d’impulsar el mercat voluntari de crèdits de carboni a Espanya i en l’àmbit internacional. Segons estableix la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, les grans companyies a Espanya estan obligades a calcular la seva petjada de carboni. Per a aconseguir l’objectiu de neutralitat climàtica en 2050, es preveu que les pimes també hauran de fer-ho.

En aquest sentit, els Mercats Voluntaris de Carboni (MVC) tenen el potencial de ser una eina innovadora, àgil i flexible per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible relatius a la lluita contra el canvi climàtic.

En aquest context neix Bank of Climate, companyia espanyola que ha desenvolupat una plataforma pionera en l’intercanvi de crèdits de carboni a Espanya i la resta del món. Aquesta tecnologia ja està operativa i té com a objectiu facilitar als usuaris l’accés al mercat voluntari de carboni. La plataforma permet a empreses i individus calcular la seva petjada de carboni i compensar-la mitjançant l’accés a projectes d’impacte mediambiental certificat.

La compensació de carboni és un requisit imposat per reguladors i governs cada vegada en major mesura. A més, tant clients com inversors incrementen les seves exigències respecte a les polítiques ESG que adopten les empreses. “Naixem com a plataforma d’intercanvi global de crèdits de carboni amb la missió d’impulsar les finances sostenibles. La nostra missió és eliminar la necessitat de múltiples intermediaris i simplificar el procés entre venedors de crèdits de carboni i compradors”, va manifestar Juan Carlos Sesma, conseller delegat de Bank of Climate.

Bank of Climate ja compta amb accés a més de 30 projectes en 5 països: Espanya, el Brasil, Mèxic, Xile, Colòmbia i l’Equador. Així mateix, ha iniciat un procés de posicionament als Estats Units ampliant així la seva projecció internacional.

“El nostre model de negoci ofereix una solució d’intercanvi eficient que busca connectar a promotors i productors que desitgin certificar els seus projectes amb empreses o particulars que vulguin compensar la seva petjada de carboni”, va afirmar el conseller delegat de Bank of Climate. Aquesta plataforma basada en la titularización de crèdits de carboni se serveix de la tecnologia blockchain per a garantir la traçabilitat en les compensacions.