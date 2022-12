Navantia lliura una altra corbeta construïda per a Aràbia Saudita a Cadis

Navantia ha lliurat a l’Aràbia Saudita una nova corbeta de les que està construint a la Badia de Cadis. El vaixell, batejat amb el nom de ‘Hail’ en honor a una de les províncies més fèrtils del país, ja és el tercer dels cinc que la constructora naval espanyola realitzarà per a Aràbia Saudita, estant l’últim previst per al 2024.

La cerimònia de lliurament va tenir lloc aquest diumenge a les instal·lacions de l’Arsenal de la Carraca, a San Fernando (Cadis), i va comptar amb la presidència de l’ambaixador d’Aràbia Saudita a Espanya, Azzam bin Abdul Karim Al-Gain; el comandant de la Marina saudita, vicealmirall Fahad Bin Abdullah Al-Ghofaily; el president de Navantia, Ricardo Domínguez; l’alcaldessa de San Fernando, Patricia Cavada; així com la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.

L’ambaixador d’Aràbia Saudita a Espanya, Azzam bin Abdul Karim Al-Gain, va destacar les bones relacions establertes amb Espanya i empreses líders en matèria de defensa com Navantia apuntant que tenen “plena confiança en empreses espanyoles capdavanteres com Navantia, la feina de la qual està donant grans resultats”.

“Estem molt satisfets amb els lliuraments rebuts i esperem seguir col·laborant en projectes de valor que suposin una diferència per al Regne i, alhora, contribueixin a generar ocupació i riquesa local”, va indicar. Amb aquest contracte, Aràbia Saudita i Navantia possibiliten la creació de prop de 6.000 llocs de treball durant cinc anys entre llocs directes, indirectes i indústria col·laboradora.

Les corbetes que dissenya l’empresa naval espanyola per al Regne pertanyen al model Avante 2200 i ofereixen prestacions avançades, un comportament excel·lent al mar, alta capacitat de supervivència i capacitat d’operació a temperatures extremes.

El mes de març passat, la drassana situada a la costa gaditana va lliurar el primer vaixell naval denominat ‘Al-Jubail’ i, al juliol, es va realitzar el lliurament de la segona corbeta ‘Al-Diriyah’.

Després del lliurament de la corbeta ‘Hail’, de 104 metres d’eslora, 14 metres de màniga i capacitat per transportar un total de 102 persones entre tripulació i passatge, els 500 tripulants continuen completant el seu procés de formació i capacitació al Navantia Training Centre (NTC) de Sant Ferran.

El lliurament de la tercera corbeta arriba després de la recent visita de la ministra Reis Maroto al Regne d’Aràbia Saudita en el marc de la Cimera de Viatges i Turisme, on es va anunciar una nova col·laboració entre el Ministeri de Defensa del Regne i Navantia per impulsar un programa de cinc vaixells de combat multimissió per a la Royal Saudi Naval Force (RSNF), amb l’objectiu de tenir un contracte tancat durant el proper any 2023.

Maroto ha assenyalat que aquest acord és “un pas molt important per garantir la càrrega de treball a les drassanes de Navantia a Espanya, especialment a San Fernando, durant els propers anys”.