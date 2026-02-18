Naturgy va guanyar 2.023 milions en 2025, un 6,4% més

Naturgy va aconseguir un benefici net de 2.023 milions d’euros en 2025, la qual cosa va suposar una millora del 6,4% respecte als 1.901 milions obtinguts en 2024 i complir la previsió de superar els 2.000 milions l’any passat.
Segons va informar la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el benefici brut d’explotació (*ebitda) es va situar en 5.334 milions d’euros, un 0,6% menys, afectat per un context de gran incertesa, especialment en el sector energètic. Per part seva, l’import net de la xifra de negocis va aconseguir els 19.455 milions, un 1% més que els 19.267 milions del conjunt de l’any 2024.
La companyia va destacar que els resultats “demostren la seva capacitat per a complir amb tots els compromisos adquirits, fins i tot en un escenari energètic que s’ha deteriorat en la segona part de l’exercici”.
A més del benefici, Naturgy valora que les inversions van superar els 2.100 milions; la contribució a la societat en impostos i taxes va fregar els 1.300 milions d’euros; i els dividends als accionistes van ser d’al voltant de 1.700 milions.
La inversió es va focalitzar prioritàriament en les xarxes de distribució i el desenvolupament de les energies renovables, claus per a avançar en la transició energètica.
Quant al subministrament de gas, Naturgy va tancar les condicions comercials i de preus fins al final de 2027 pel que fa al contracte de subministrament per gasoducte des d’Algèria, i va signar nous subministraments de gas liquat amb els Estats Units, per a compensar la caiguda de les importacions des de Rússia.
El deute net va augmentar lleugerament en 116 milions en 2025, aconseguint els 12.317 milions a 31 de desembre, enfront dels 12.201 milions en 2024. A més, la liquiditat s’aproxima als 10.000 milions.
Mirant al futur, la companyia espera mantenir el mateix nivell de resultats en l’exercici 2026 malgrat les difícils condicions de l’entorn energètic i gràcies a la seva proactiva gestió de riscos i cobertures.
Naturgy preveu superar tant un Ebitda de 5.300 milions d’euros com un benefici net de 1.900 milions d’euros, escometre inversions orgàniques d’al voltant de 2.100 milions, i situar el deute en al voltant de 13.500 milions. Així mateix, la companyia es compromet a distribuir un dividend mínim de 1,8 euros per acció, superior al de 2025.