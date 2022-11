Naturgy llança un servei d’atenció personalitzada per a les comunitats

Naturgy ha activat un equip dedicat en exclusiva a l’atenció personalitzada i directa a les comunitats de veïns amb calefacció central per a facilitar-los informació i la contractació de la nova Tarifa d’Últim Recurs (TUR) aprovada recentment pel Govern.

Segons va informar Naturgy, des d’ara els presidents de comunitats de propietaris i administradors de finques interessats poden telefonar al 900 370 801 per a resoldre els seus dubtes i contractar aquesta nova tarifa. A més, les comunitats de veïns poden sol·licitar la seva contractació en la pàgina web ‘www.comunidadesnaturgy.com’ o a través de la seva xarxa de 151 botigues operatives al país.

Les comunitats interessades a contractar la TUR han de complir únicament tres condicions: estar al corrent de pagament de les obligacions econòmiques contretes amb el seu actual comercialitzadora; disposar de comptadors individuals de calefacció en els habitatges amb data 30 de setembre de 2023; i haver realitzat la inspecció d’eficiència energètica amb resultat positiu.

La companyia ha llançat una campanya informativa en mitjans de difusió durant les pròximes setmanes per a donar a conèixer el màxim possible aquesta iniciativa i posar-se a la disposició de les Comunitats de Veïns per a facilitar el canvi a la nova TUR dissenyada per a ells.

Aquesta mesura se suma al reforç dels diferents canals d’atenció al client en les últimes setmanes amb l’objectiu d’atendre el fort increment de les sol·licituds de contractació de la TUR de gas en llars.

Entre altres mesures, ha multiplicat fins avui per 14 la quantitat d’operadors destinats a atendre les sol·licituds d’alta en la TUR de gas i continuarà ampliant el nombre d’operadors en les pròximes setmanes.

La companyia ha gestionat més de 85.000 sol·licituds per a contractar la TUR a través dels seus diferents canals d’atenció al client i es consolida com l’empresa líder en l’oferta de la tarifa regulada amb un total de 1,2 milions de clients.