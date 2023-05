Naturgy inclou 900MW a la cartera renovable amb la compra d’actius d’Ardian

Naturgy ha adquirit el 100% d’ASR Wind, que pertany al fons d’infraestructures Ardian, per 650 milions d’euros, una compra que servirà per incorporar un total de 422 megawatts (MW), repartits en 12 parcs eòlics en operació a Espanya i un ‘pipeline’ d’hibridacions solars de fins a 435 MW. Segons ha informat l’empresa en un comunicat divulgat aquest dimarts, “la cartera adquirida té la possibilitat de repotenciació de les instal·lacions eòliques al final de la vida útil de tots els parcs”, prevista per d’aquí a 16 anys.

Els projectes eòlics adquirits es troben a Castella i Lleó (cinc), Castella-la Manxa (tres), Catalunya (dos), Galícia (una) i Andalusia (una). A més, la ubicació dels parcs es troba a “zones amb alt recurs eòlic”, on la companyia ja compta amb projectes en funcionament, tant solars com eòlics, per la qual cosa la compra generarà “sinergies operatives”.

L’adquisició no incorpora personal operatiu addicional, però sí que facilitarà la disposició de nova potència eòlica per “reforçar” el subministrament d’energia verda als clients. El president executiu de l’energètica, Francisco Reynés, va subratllar que aquests parcs adquirits “tenen un encaix estratègic excel·lent” i que aquesta incorporació “compleix amb els paràmetres d’inversió de la seva companyia”.

Per la seva banda, el director general de Renovables de Naturgy, Jorge Barredo, ha detallat que “la integració immediata d’aquests 12 parcs permetrà complementar la seva cartera eòlica en operació a Espanya en emplaçaments d’alt recurs eòlic”. En aquest punt, ha recalcat que es tracta d’“una oportunitat de creixement plenament alineada amb la seva estratègia de creixement a Espanya a través de tecnologies provades de generació renovable”.

Amb aquesta acció, Naturgy busca “impulsar la seva presència al mercat renovable espanyol”, que compta amb més de 1.000 MW en construcció i que estaran operatius abans de finals de 2024. La companyia suma actualment més de 5,5 gigawatts (GW) de potència renovable en operació a escala mundial i té una cartera de desenvolupament de més de 195 projectes entre Espanya, Austràlia i els Estats Units.