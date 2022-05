National Geographic Espanya regalarà subscripcions digitals anuals als joves que compleixin 25 anys aquest 2022. Aquesta iniciativa, impulsada en el marc del 25 aniversari de la publicació, té com a objectiu fomentar el coneixement sobre el medi ambient i la sostenibilitat entre les noves generacions de lectors, a través de la divulgació que realitza la pròpia revista.

Durant tot el mes de juny (des del dia 1 fins al 30), els joves podran sol·licitar el seu regal d’aniversari a través d’un enllaç i gaudir d’una subscripció digital anual a National Geographic España, la qual cosa els permetrà accedir als continguts de la revista i a diversos serveis multimèdia exclusius. A més, com a membres de la família National Geographic, els joves lectors també podran accedir a esdeveniments digitals i experiències, entre altres.

National Geographic Espanya celebra d’aquesta manera el 25 aniversari de l’arribada de la mítica revista al país. La publicació vol incentivar la divulgació sobre medi ambient i sostenibilitat entre els joves espanyols, conscient que el futur està en mans d’aquestes noves generacions.

Així mateix, aposta per despertar l’interès entre els joves lectors perquè liderin el moviment pel respecte i la cura del nostre planeta. En definitiva, National Geographic España vol brindar a les noves generacions la informació i les eines que fomentin en ells un sentit crític i de responsabilitat amb el nostre entorn.

Des de la seva arribada als quioscos a l’octubre de 1997, els subscriptors han acompanyat cada mes a la revista, que amb els seus continguts i fotografies els inspira i transporta als diferents racons del planeta. Així, en aquests 25 anys, els més de 43.000 subscriptors de National Geographic España han contribuït al naixement i a la consolidació de la #ActitudNational.

En el context del seu 25 aniversari, National Geographic España vol “escoltar les noves generacions, les veus que decideixen el futur del planeta”, i per això ha posat el focus en ‘Joves amb Actitud’, un conjunt d’iniciatives per a donar veu als més joves i donar visibilitat a aquells que treballen per la conscienciació i divulgació sobre la cura del planeta i fomenten valors com la sostenibilitat, la justícia i la diversitat.

Entre aquestes iniciatives es troba el concurs de redacció periodística per a joves ‘Som el futur’, que la revista organitza amb RBA Llibres i està dirigit a joves d’entre 14 i 25 anys.

National Geographic España, la primera edició europea d’una revista llegendària, celebra el seu 25 aniversari en 2022. La primera portada de l’edició espanyola es va publicar el 15 d’octubre de 1997 i, des de llavors, ha introduït en la societat conceptes com a canvi climàtic, mars de plàstic, igualtat de gènere o activisme social.

El famós marc groc de National Geographic sempre ha estat una finestra, una invitació a anar més enllà, a descobrir el que realment ocorre en el món i mereix ser comptat. Des de les seves pàgines, la revista ha impulsat l’amor pel planeta, la necessitat de cuidar-lo, així com la urgència de prendre mesures contra l’abús, l’explotació i contra tota mena de desigualtats.