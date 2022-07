National Geographic anuncia els guanyadors del concurs de redacció periodística

National Geographic Espanya ha anunciat els nou guanyadors de l’III Concurs de redacció periodística per joves, que s’emmarca en el 25 aniversari de la revista. Entre ells es troba l’estudiant d’Almeria Rodrigo Ruiz Ríos (IES Les Marines), el canari Vijay Mirpuri Mirpuri (Claret Las Palmas, Gran Canària) i el ciudadrealeño Fernando Nogueras (Universitat de Castella-la Manxa, Ciudad Real). Tots els participants han hagut d’elaborar un editorial periodístic que plantegés un repte de futur per al planeta i les possibles solucions.

El concurs, titulat Som el Futur, està dirigit a joves entre 14 i 25 anys i té com a objectiu incentivar el seu talent, promoure que els joves estudiants espanyols escriguin sobre el repte que tenen com a generació, les seves inquietuds i proposin solucions que mouran el desenvolupament en els pròxims anys.

La capçalera de marc groc ha publicat en la seva pàgina web la llista de guanyadors, juntament amb els textos que han elaborat. Un jurat format per vuit professionals dels equips de National Geographic España i RBA Llibres ha valorat les peces segons la qualitat de redacció i de contingut, l’originalitat i l’aportació.

Guanyadors

Entre els guanyadors es troba la peça elaborada pel d’Almeria Rodrigo Ruiz Ríos, Prendre les regnes per a canviar les coses, que s’ha emportat el primer premi de la Categoria Explorador 1 (joves de 3r i 4t ESO). En ella, fa una reflexió sobre la necessitat dels joves de “prendre les regnes per a construir un futur més verd i menys desigual”. El segon i el tercer premi han estat per a Paula Ariadna Martel Medina (IES José Arencibia Gil, Las Palmas) i Mireya Sánchez Ortín (Verge del Pasico, Múrcia).

En la Categoria Explorador 2 (joves de 1r i 2n de Batxillerat o cicle formatiu grau mitjà) el treball de l’estudiant Vijay Mirpuri Mirpuri (Claret Las Palmas, Gran Canària) ha estat reconegut amb el primer premi. En la seva peça, Som passat i futur, fa un repàs de la realitat en la qual es troben els joves i recalca la importància de “prendre mesures urgents” davant una situació que pot arribar a ser “irreversible”.

Juan Miguel Reyes Pérez (Novaschool, Màlaga) ha quedat en segona posició i Rodrigo Sánchez Menchén (IES Luis de Camoens, Ceuta) ha obtingut el tercer premi.

Finalment, en la Categoria Explorador 3 (joves de 18 a 25 anys matriculats en universitats o centres d’estudis de grau superior o que hagin finalitzat els seus estudis) el primer premi se l’ha emportat l’universitari Fernando Nogueras (Universitat de Castella-la Manxa, Ciudad Real), amb la seva peça El somni d’Esperanza, en la qual relata la història d’Esperanza que, com molts altres joves, estan “preocupats per l’esdevenir del seu planeta” i els anima a alçar la veu i actuar o “viure en un futur sense esperança”. Andrea del Capellà (Universitat Autònoma de Madrid) ha quedat en segona posició i Beatriz Sánchez Lueje (Universitat d’Oviedo, Astúries) en la tercera.

La històrica revista de marc groc publicarà els treballs dels tres guanyadors de cada categoria en les pròximes edicions impreses de la revista. Els nou estudiants premiats rebran una subscripció plus (paper + digital) durant un any a la revista National Geographic España i un lot de llibres d’RBA Llibres. A més, els treballs finalistes es publicaran en la web de National Geographic España a partir del mes de juliol de 2022.

National Geographic

National Geographic Espanya, la primera edició europea d’una revista llegendària, celebra el seu 25 aniversari en 2022. La primera portada de l’edició espanyola es va publicar el 15 d’octubre de 1997 i, des de llavors, ha introduït en la societat conceptes com a canvi climàtic, mars de plàstic, igualtat de gènere o activisme social.

El famós marc groc de National Geographic sempre ha estat una finestra, una invitació a anar més enllà, a descobrir el que realment ocorre en el món i mereix ser comptat. Des de les seves pàgines, la revista ha impulsat l’amor pel planeta, la necessitat de cuidar-lo, així com la urgència de prendre mesures contra l’abús, l’explotació i contra tota mena de desigualtats.