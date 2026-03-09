MWC 2026 reforça el pes de l’ecosistema català a IA aplicada

El Mobile World Congress 2026 ha tornat a ser el termòmetre del sector tecnològic internacional. Més enllà dels llançaments de producte, el congrés ha posat de manifest un canvi de paradigma a la indústria, consolidant la tecnologia com una infraestructura essencial per a empreses, administracions i serveis crítics.
Durant aquests dies s’han vist nombroses solucions que combinen intel·ligència artificial i connectivitat per millorar el rendiment de serveis digitals, infraestructures industrials o sistemes de transport. La IA ja ocupa un paper pràctic i transversal, des de l’anàlisi de dades fins a la detecció primerenca d’incidències, l’optimització de processos i l’acceleració dels processos de presa de decisions.
L’esdeveniment també ha deixat clar com està canviant la nostra relació amb la tecnologia. Fabricants com ZTE han presentat iniciatives basades en assistents i mascotes virtuals impulsades per intel·ligència artificial, pensades per explorar noves formes d’interacció i de personalització. Més enllà del component demostratiu i visual, aquest tipus de propostes apunta a una tendència clara: la IA s’integra a més productes i serveis i s’acosta a l’usuari amb interfícies més naturals i accessibles.
Un altre dels eixos amb més protagonisme ha estat l’evolució de les plataformes al núvol per desplegar intel·ligència artificial en entorns empresarials. Gegants com Google Cloud han presentat nous enfocaments per integrar models d’IA, dades i capacitat de processament dins organitzacions complexes. La lectura comuna és que el repte ja no és experimentar amb la IA, sinó convertir-la en millores tangibles com l’automatització de tasques, l’anàlisi en temps real i el suport a operacions en sectors com a indústria, sanitat o serveis financers, amb una atenció especial a la gestió de la dada i als requisits de seguretat.
A més d’aquestes tendències, el Mobile ha consolidat la importància de la resiliència operativa a les infraestructures digitals. A mesura que la connectivitat i els serveis digitals esdevenen estructurals per a l’economia, creix la necessitat que els sistemes puguin operar de manera estable, segura i contínua fins i tot quan l’entorn és exigent i complex. La conversa ja no gira només al voltant del rendiment, sinó també de robustesa, control i capacitat d’adaptació.
En aquest context, Indra Group, amb prop de 4.000 professionals a Catalunya, ha posat la seva proposta de sobirania tecnològica al servei al servei de la Fira amb IndraMind, un ecosistema d’IA sobirana que connecta dades, sistemes i intel·ligència artificial per anticipar riscos i protegir els ciutadans en temps real. La companyia desenvolupa des de la regió tecnologia per a projectes com el sistema europeu de navegació per satèl·lit Galileu, la T-mobilitat, com el projecte Únicas, orientat a millorar el diagnòstic de malalties rares pediàtriques mitjançant l’intercanvi segur de dades clíniques.
El Mobile World Congress 2026 deixa clar que el futur de la tecnologia no passa només per innovar, sinó per garantir que els sistemes digitals siguin robusts, integrats i segurs. Especialment en un panorama internacional complex on la convergència entre intel·ligència artificial, connectivitat i sobirania tecnològica marcarà l’evolució del sector els pròxims anys.