Mutua Open Tenis, Flamenco Real i Reial Madrid, la màxima hospitalitat corporativa

Mútua Madrid Open Tennis, Flamenco Real del Teatre Real i Reial Madrid són els millors serveis d’hospitalitat corporativa del país, segons els experts en la matèria consultats per Servimedia. Les zones VIP dels grans espectacles esportius i culturals estan en plena tendència en l’àmbit corporatiu en l’enclavament de Madrid, ciutat amb un gran desenvolupament en els últims anys en aquesta àrea de negocis .

Les grans empreses, les consultores, els bufets d’advocats, les auditores o les enginyeries contracten els serveis VIP dels grans esdeveniments per a potenciar les relacions entre les seves comunitats, tant siguin empleats, proveïdors com clients, segons els experts en gestió de patrocinis.

Mútua Madrid Open Tennis és el més desitjat per la seva excel·lent gastronomia a càrrec del famós servei d’àpats DO&GO, i l’experiència de bar, chill-out i DJ a l’aire lliure, juntament amb les llotges en primera i segona línia de la Caixa Màgica. La zona VIP acull unes 2.000 places i hi ha llista d’espera per a aconseguir un espai corporatiu, i més del 90 per cent repeteix d’any a any.

Flamenco Real, un concepte creat i gestionat per Solana, s’ha consolidat com el referent en flamenc a Madrid, i el més destacat dels serveis d’hospitalitat corporativa en l’àmbit cultural.

Les sessions de dijous nit estan dedicades als clients corporatius amb una entrada exclusiva en el Teatre Real, un sopar asseguts en els majestuosos salons i una sessió intimista del millor flamenc en un marc excepcional. El VIP del Flamenc Real compta amb més de 50 empreses, i unes 500 places, i està registrant un creixement anual del 20 per cent, fins i tot en pandèmia.

Les llotges VIP i Tribuna del Bernabéu del Reial Madrid Club de Futbol són una garantia d’èxit del club més llorejat del món i ara estan en procés d’evolució gràcies a les obres del nou estadi.

Altres experts destaquen la importància dels serveis d’hospitalitat corporativa per a mantenir la programació esportiva i cultural d’una gran ciutat com Madrid, una cosa molt consolidada en les principals capitals del món.

També apunten que Cirque du Soleil va ser un projecte pioner i té una part molt rellevant de la seva facturació en aquest concepte. Existeix consens corporatiu entre els experts que els tres majors serveis VIP/zones d’hospitalitat actuals són Mútua Open Tennis, Flamenco Real i Reial Madrid, dos en l’àmbit esportiu i una en el cultural.