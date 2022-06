Murtra, president d’Indra: “No hi haurà ingerències mentre sigui president”

El president d’Indra, Marc Murtra, sosté que la companyia es regirà “per criteris tècnics i professionals” i afirma que a l’empresa “no hi ha ni interferències, ni suggeriments”. En una entrevista publicada a ‘El País’, Murtra explica que “Indra es regeix exclusivament a través dels seus òrgans de govern, que són la Junta, el Consell i els seus executius” i afegeix que és “un professional amb una llarga trajectòria, especialista en l’àmbit de la tecnologia, en les finances i en les operacions públic-privades”.

El president de Indra remarca que té “criteri propi” i actua pensant “en el 100% dels accionistes, en els petits, en els grans, en els quals són actius i en els quals són més passius. Aquest és el meu treball i només em dedico a això. Ni hi ha interferències, ni hi ha ingerències, ni n’hi haurà mentre sigui president d’aquesta companyia. Indra es regirà per criteris tècnics i professionals”.

Respecte a les baixades registrades en les accions en els últims dies explica que “els vaivens borsaris sempre són incòmodes, però tenen a veure amb la naturalesa dels mercats. L’acció havia pujat considerablement aquest últim any i és veritat que ara ha caigut. Però la nostra prioritat és crear valor a l’accionista. El que hem de fer és enfocar-nos a crear majors beneficis per a la companyia i que això es traslladi al preu de l’acció”.

“Indra”, afegeix, “és una companyia que té una alta visibilitat i que atreu atenció, a més de ser estratègica en l’àmbit de tecnologies de la informació i de la defensa. A nosaltres el que ens toca és centrar-nos en el futur de la companyia, a desenvolupar tecnologies que puguem oferir als nostres clients per a transformar-los en Ebitda (benefici brut d’explotació), en caixa i en valor per als accionistes”.

Sobre el futur, Murtra sosté que la companyia té un pla estratègic ben treballat. “En l’àmbit de tecnologies de la informació té a veure amb plataformitzar més la nostra manera de funcionar. Això significa passar més de serveis a productes, per a esgarrapar més marge de benefici; enfocar-nos en verticals que coneguem bé, com els serveis financers i les utilities; i treballar per a pujar als àmbits de major marge com la intel·ligència artificial o Internet of Things (IoT). És una estratègia que ens ha funcionat bé i continuarà. En defensa estem veient els canvis tectònics que venen”, exposa el president de la companyia.

Així mateix, recorda que Espanya passarà d’invertir un 1% del PIB en defensa a, previsiblement, el 2% i avança que si això ocorre, sobre la base dels compromisos aconseguits amb l’OTAN, significaria entre 10.000 i 12.000 milions d’euros més.

“Nosaltres ens hem d’adaptar al mercat per a passar a ser l’actor principal a Espanya i un dels grans actors europeus en l’àmbit de la tecnologia. Si aquesta oportunitat no la captura Indra, la capturarà un altre operador europeu”, afirma.

En relació a Minsait, la divisió de tecnologia, no descarta una possible segregació: “Aquesta opció sempre ha existit. Existia en l’època de l’anterior president, Fernando Abril Martorell, i la nostra postura no ha canviat. És bo en termes operatius i de funcionament que Minsait tingui major independència operacional”.