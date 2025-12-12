Murtra defensa que Iniciar la consolidació a Europa permetrà una inversió massiva en sobirania digital

El president de Telefónica, Marc Murtra, ha defensat en una entrevista en el diari francès ‘Els Echos’ la necessitat d’iniciar un procés de consolidació a Europa per a poder invertir “de manera massiva en la nostra sobirania digital” i poder competir amb els gegants dels Estats Units i la Xina.
En l’entrevista, Murtra explica que durant els últims 25 anys Europa ha prioritzat en el sector teleco “la competència i els preus” mentre els EUA i la Xina “han prioritzat la tecnologia”. En aquest context, considera que “hem de preguntar-nos quina és la nostra prioritat”. “Donada la situació perillosa en la qual ens trobem des del punt de vista tecnològic, hem d’avançar cap al desenvolupament de productes digitals europeus”, ha defensat.
En aquest sentit, l’executiu recorda que darrere de cadascun dels productes digitals que han transformat la nostra vida quotidiana estan gegants estatunidencs que ostenten oligopolis en mercats molt amplis.
“Tota la bretxa econòmica entre Europa i els Estats Units és atribuïble a aquests gegants digitals, la meitat dels quals dels ingressos prové del continent europeu. Si volem tenir una veritable autonomia estratègica, hem de ser capaces de tenir grans grups europeus”, explica. En aquest sentit, assegura que les empreses de telecomunicacions “són les més capaces per a afrontar aquest desafiament”.
Tres operadors per país
En l’entrevista en el diari francès, Murtra recorda que Europa compta amb 38 operadors mentre que a la Xina, el Japó o els EUA només tres companyies cobreixen tot el mercat. Així, explica que tres és el nombre ideal d’operadors per país, ja que “si només hi ha dos hi ha poca competència i no és eficient” i quatre “simplement no és econòmicament viable”.
Així, argumenta que aconseguir aquesta xifra permetria “invertir massivament en la nostra sobirania tecnològica” i recorda que hi ha països com l’Índia o el Brasil en els quals la consolidació “no ha provocat augments de preus”.
Una vegada aconseguit això, Murtra explica que en una segona fase es podria iniciar “una veritable consolidació a nivell europeu”. “No és tan complicat des d’un punt de vista tècnic. Sobretot, ens permetrà invertir massivament en la nostra sobirania tecnològica”, indica.
EUROPA I EL BRASIL
Respecte a les vendes d’actius a Llatinoamèrica dutes a terme des de la seva arribada a la presidència, Marc Murtra ha assenyalat que Telefónica ha decidit retirar-se dels països hispanoparlants de la regió perquè no podien ser rendibles en aquests mercats a l’haver “competidors extremadament agressius en preus”.
Per contra, la companyia sí ha apostat pel Brasil, un mercat amb una economia “gairebé equivalent” a la de tota Hispanoamèrica i amb només tres grans operadors de telecomunicacions.
El president de Telefónica explica en l’entrevista que la companyia s’està tornant a centrar en Europa, i particularment a Espanya, on “un ajust de la plantilla ens permetrà ser més eficients i tenir marge de maniobra per a aprofitar futures oportunitats, especialment al Brasil, el Regne Unit, Alemanya i Espanya”, conclou.