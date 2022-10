MRM se situa com a líder mundial en solucions de ‘commerce end to end’

Interpublic Group (IPG) ha adquirit RafterOne, el proveïdor principal de solucions de comerç multinúvol en la plataforma Salesforce.

El procés d’alinear l’activitat de RafterOne en IPG el desenvoluparà MRM, l’agència de digital first i customer experience de Interpublic Group. D’aquesta manera, MRM se situa com a líder mundidal en solucions de ‘commerce end to end’.

Aquest procés també suposa un impuls al Centre d’Experiència de Salsforce de MRM, que desenvolupa la seva activitat a nivell mundial des de Madrid. Tindrà un paper essencial en el procés d’alineació de l’activitat de RafterOne amb IPG.

La transcendència d’aquesta gran operació “reforça a MRM com a líder en solucions de transformació i automatització en entorns de Salesforce”, va assenyalar Marina Specht, CEO de MRM i de McCann Worldgroup.

La directora general de MRM España, María Martínez, va afegir que “aquesta alineació potencia encara més la nostra experiència multinúvol i multiplica la nostra escala, en sumar 775 certificaciones que treballaran en equip amb el nostre centre d’excel·lència a Madrid”.

La incorporació de RafterOne eleva les capacitats de Salesforce de IPG i amplia l’oportunitat de mercat de la companyia. Les capacitats addicionals d’aquest procés crearan una pràctica de comerç líder en la indústria.

RafterOne treballa amb marques per a dissenyar i implementar solucions de Salesforce a escala, que connecten a les marques amb els clients a través d’experiències de comerç multinúvol d’extrem a extremol. Compta amb un equip global de més de 500 peresonas.

D’aquesta manera, RafterOne s’unirà a la llista de les millors marques d’agències de IPG. L’oferta combinada impulsarà les solucions de la plataforma Salesforce en tota la xarxa d’empreses hòlding i permetrà a RafterOne col·laborar amb els principals especialistes en màrqueting del món per a impulsar el creixement i l’escala a través del comerç connectat. RafterOne ha servit com un pont entre les marques, els seus consumidors i Salesforce, enfortint cada punt de contacte del client.