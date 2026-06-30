L’Associació Espanyola de Consumidors ha presentat l’“Informe Nacional de Cobertura Mòbil 2026”, una guia independent destinada a ajudar els ciutadans a triar l’operador de telefonia mòbil que millor s’adapta a les seves necessitats en funció d’on viuen, com es desplacen i quin ús fan de la seva connexió.
L’estudi analitza les principals xarxes i marques disponibles al mercat espanyol i destaca aquelles que ofereixen un millor equilibri entre abast de cobertura, velocitat de navegació, estabilitat de la connexió, qualitat del 5G i preu.
L’organització recorda que a Espanya només hi ha quatre operadors amb xarxa pròpia —Movistar (Telefónica), Vodafone, MasOrange (que integra les marques Orange i Yoigo) i Digi— i que totes les altres marques del mercat funcionen recolzant-se en alguna d’aquestes quatre xarxes. Per això, indica que conèixer sobre quina infraestructura opera cada companyia és tan important com comparar preus a l’hora de contractar.
Segons s’ha indicat, l’informe s’ha elaborat mitjançant anàlisi documental, revisió dels mapes oficials de cobertura dels operadors, contrast amb informes independents de mesura de xarxa, característiques declarades per les companyies i adequació a diferents perfils d’ús. L’Associació Espanyola de Consumidors aclareix que el treball no substitueix una mesura individualitzada a cada domicili, però sí que ofereix una orientació útil per facilitar decisions de contractació més informades.
Entre les principals conclusions, l’estudi confirma que la cobertura mòbil a Espanya és de les més completes d’Europa: les quatre xarxes amb infraestructura pròpia superen el 99% de cobertura de població en 4G, de manera que les diferències rellevants no estan tant en si hi ha senyal com en la qualitat real del servei —velocitat, estabilitat i comportament de la xarxa en hores de més afluència—. Només queden fora de l’abast habitual de les antenes algunes zones aïllades amb dificultats orogràfiques.
L’associació adverteix que el senyal que mostra el telèfon no garanteix per si sol una bona experiència. La capacitat de cada xarxa depèn de l’espectre disponible i de la gestió del trànsit, i aquí apareix un factor poc conegut pel consumidor: l’APN. Les marques principals prioritzen el seu propi trànsit, mentre que moltes marques de baix cost que lloguen la mateixa xarxa poden quedar relegades en moments de congestió, oferir un 5G més limitat o restringir la veu HD, tot i mostrar la mateixa cobertura aparent que la xarxa matriu.
L’informe també destaca la transformació del mercat durant el 2026. Digi continua desplegant xarxa pròpia —ja supera les 10.000 antenes— però encara combina la seva infraestructura amb la de Movistar mitjançant un acord d’itinerància nacional, cosa que li permet garantir cobertura a pràcticament tot el territori. Per la seva banda, la integració tècnica de les xarxes d’Orange i Yoigo dins de MasOrange està redefinint el mapa de qualitat en nombroses localitats.
Com a novetat, l’Associació Espanyola de Consumidors proposa la creació d’un Índex de Transparència de Cobertura, una eina destinada a valorar la claredat de la informació que cada companyia ofereix al consumidor abans de contractar. Aquest índex avaluaria aspectes com la fiabilitat dels mapes de cobertura, la informació sobre la xarxa sobre la qual opera cada marca, les restriccions reals del 5G i la veu HD en tarifes de baix cost, la priorització del trànsit i les condicions del roaming.
L’entitat insisteix que el millor operador no és el mateix per a tots els usuaris: depèn de la ubicació, del tipus d’ús i del pressupost. Una persona que viu en un entorn rural prioritzarà l’abast i la disponibilitat; un usuari urbà intensiu valorarà la velocitat i el 5G; i qui busca estalvi trobarà marques de baix cost amb molt bona relació qualitat-preu sobre les mateixes xarxes.
En l’apartat “Millor cobertura i experiència de xarxa global” apareix Movistar (Telefónica), seguida d’Orange (MasOrange), Vodafone, Yoigo (MasOrange) i Digi.
En el de “Millor xarxa 5G (disponibilitat i velocitat)”, la classificació és: Movistar —major velocitat, millor experiència de vídeo i més disponibilitat de 5G—, Orange, Vodafone, Yoigo i Digi.
En “Millor cobertura en zones rurals i de baixa densitat”: Movistar, Orange, Vodafone, Digi i Yoigo. En “Millor xarxa per a gaming i baixa latència”: Orange —millor estabilitat i latència sota càrrega—, Movistar —alta fiabilitat de connexió—, Vodafone, Yoigo i Digi. Finalment, en “Millor relació qualitat-preu (marques de baix cost)”: O2 (xarxa Movistar), Digi (xarxa pròpia + Movistar), Simyo (MasOrange), Pepephone (MasOrange) i Lowi / Finetwork (Vodafone).
La xarxa Movistar és utilitzada per Movistar, O2, Digi (combinada amb xarxa pròpia), Ion Mobile i Lobster. La xarxa Vodafone la utilitzen Vodafone, Lowi i Finetwork. La xarxa MasOrange inclou Orange, Yoigo, Simyo, Jazztel, Pepephone, MásMóvil, Lebara, Lycamobile, Euskaltel i R. I la xarxa Digi és la de Digi, en desplegament propi reforçat amb itinerància de Movistar.
Recomanacions
L’associació recomana, abans de contractar, comprovar la cobertura real al domicili, al lloc de treball i a les rutes habituals, no només l’abast general de l’operador; consultar els mapes oficials de cobertura de cada companyia, recordant que són orientatius i reflecteixen disponibilitat, no qualitat del servei; identificar sobre quina xarxa opera cada marca de baix cost, ja que d’això depèn gran part de l’experiència real; verificar si la tarifa inclou 5G i veu HD, especialment en operadors de baix cost, on a vegades estan limitats; per a zones rurals o desplaçaments per carretera, prioritzar l’abast i la disponibilitat per sobre de la velocitat punta; per a ús urbà intensiu (vídeo, teletreball, videotrucades), prioritzar velocitat, estabilitat i disponibilitat de 5G; aprofitar l’absència de permanència i la portabilitat per canviar d’operador si l’experiència no compleix expectatives; i tenir en compte el preu final després de la promoció inicial, no només el dels primers mesos.
“La cobertura mòbil és avui un servei essencial, i el consumidor mereix poder triar amb informació clara i comparable. El millor operador no és el més car ni el que més promet, sinó el que millor funciona allà on un viu i es mou. Per això reclamem mapes de cobertura més fiables i transparència total sobre les xarxes que hi ha darrere de cada marca”, va concloure Miguel Ángel Ruiz, president de l’Associació Espanyola de Consumidors.