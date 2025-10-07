Movistar, millor xarxa mòbil i millor xarxa 5G a Espanya, segons Ookla

Ookla, companyia independent especialitzada en el mesurament de velocitat d’Internet en l’àmbit mundial, ha publicat els resultats de les proves de velocitat d’Internet realitzades a Espanya que enguany destaquen a Movistar com el servei amb la millor xarxa mòbil i millor xarxa 5G.
Segons reflecteix en el seu informe ‘Speedtest Connectivity Report’ sobre l’estat de les xarxes a Espanya durant el primer semestre de 2025, la xarxa mòbil de Movistar, marca comercial de Telefónica, ha obtingut la millor nota global quant a rendiment, amb destacat avantatge en la tecnologia 5G sobre el segon operador.
En aquest sentit, l’informe de Ookla, realitzat amb milions de dades recollides d’usuaris, conclou que Movistar és líder en velocitat de descàrrega i de pujada, a més de tenir la menor latència, la xarxa més consistent i la millor experiència de vídeo en mòbil per velocitat de càrrega i fluïdesa i qualitat de reproducció.
En concret, Movistar va obtenir una velocitat mitjana de descàrrega de 102,94 Mbps en totes les tecnologies mòbils i de 191,62 Mbps en la xarxa 5G, la qual cosa la converteix en la xarxa més ràpida. A més, el servei Movistar també va obtenir el primer lloc quant a velocitat de pujada (14,4 Mbps), menor latència (50 ms) i major consistència de xarxa amb prop del 90% de les seves mostres per sobre del rendiment acceptable.
Així mateix, els clients de Movistar són els que més temps van gaudir de connexió 5G quan es van connectar a la xarxa ja que, segons l’informe de Ookla, prop del 80% de la navegació dels usuaris de Movistar es va realitzar mitjançant la xarxa 5G.
L’informe també analitza el rendiment de les xarxes mòbils en l’àmbit geogràfic. En l’àmbit gegráfico, les conclusions de Ookla també destaquen la rellevància del servei Movistar que aconsegueix de nou el lideratge en velocitat de navegació en 11 de les 17 Comunitats Autònomes espanyoles, havent-hi empat tècnic en les altres 6.
La Comunitat de Madrid és la que obté la velocitat de descàrrega mitjana més alta (88,85 Mbps) i la menor latència (37,04 ms). La Rioja, Balears, Catalunya, País Basc, Andalusia, Extremadura, Comunitat Valenciana, Navarra, Castella-la Manxa i Canàries són les altres 10 comunitats en les quals Movistar aconsegueix la major puntuació, totes elles per sobre dels 100 Mbps de mitjana de velocitat.