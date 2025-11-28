Movistar llança un Black Friday sense precedents amb ofertes en més de 80 dispositius

Movistar ha posat en marxa ja el seu Black Friday, amb ofertes en més de 80 dispositius de totes les categories (telèfons intel·ligents, tv, tauletes, gaming, llar, bellesa…). Després de dues Blue Weeks temàtiques prèvies amb preus avantatjosos en determinades categories, Movistar ha llançat un Black Friday que posa a disposició tant de clients com no clients ofertes històriques tant per varietat de dispositius com d’estalvi, fins al 2 de desembre inclòs.
En concret, el Black Friday de Movistar compta amb ofertes en telèfons intel·ligents, smartwatches, auriculars, tauletes, PCs, Smart TVs, càmeres de fotos, gran i petit electrodomèstic, bellesa, consoles, ulleres VR i IA, robots IA i patinets. En aquesta última categoria, cal destacar la novetat dels patinets de Xiaomi, que inclouen en la quota l’assegurança de responsabilitat civil que serà obligatori a partir del 2 de gener del 2026.
Les ofertes que venen de la mà del Black Friday de Movistar impliquen estalvis de fins a 498 € sobre el seu preu habitual. El Black Friday de Movistar aplica als dispositius Rent to Rent de miMovistar des de 0 €/mes o amb quotes molt reduïdes a pagar en 24, 36 o 48 mesos, així com a l’opció lliure.
A més, durant el Black Friday de Movistar es mantenen els combos, una selecció de les combinacions més venudes perquè, si el client adquireix junts un telèfon intel·ligent i una selecció de dispositius del portfolio miMovistar, gaudi automàticament d’un descompte d’1 € en la quota mensual del segon dispositiu.
També Movistar continua oferint durant el seu Black Friday els seus set models de balises d’emergència connectades (V16) a preus especials. Si s’adquireixen en modalitat lliure, el preu de les balises Movistar és de 34,90 € (balisa individual) i de 54,90 € (pack de dues balises), i compten amb 3 anys de garantia. Si el client prefereix adquirir-la en modalitat Rent to Rent, el preu és de 0,5 €/mes (individual) i d’1 €/mes (pack de dues balises) i la garantia augmenta a 4 anys. Els dispositius de presenyalització de perill V-16 seran obligatoris a partir de l’1 de gener de 2026 a Espanya i substituiran als triangles com a mètode per a senyalitzar la presència d’un vehicle detingut en la via.
Durant el Black Friday, Movistar manté per a tots els seus clients avantatges afegits en l’adquisició de dispositius en aquestes setmanes com a lliurament sense cost en 72 hores, garantia de 4 anys i la possibilitat de pagament a terminis sense entrada a triar els mesos per part del client, a més de la millor atenció.