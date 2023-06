Morocanoil, The Beemine Lab y Weleda: olis essencials per cuidar-se la pell

Amb l’arribada de l’estiu augmenta l’exposició a agents externs com el sol o l’aigua salada de la mar, la qual cosa afecta negativament la pell i al cabell. Per això, és necessari prestar especial atenció a protegir-los i cuidar-los també en vacances.

Una de les opcions per a això són els olis essencials naturals que garanteixin una bona hidratació i reparació. Els olis essencials han estat utilitzats durant segles pels seus atributs beneficiosos per a la pell i el cabell.

Aquests productes naturals extrets de plantes i herbes contenen composts que poden millorar significativament el benestar de les persones, a més de contenir propietats aromàtiques que proporcionen una experiència relaxant i milloren l’estat d’ànim.

Entre ells es troben l’oli d’argània, l’oli cítric o l’oli de lavanda, els quals retenen la humitat, donant lloc a una pell més suau amb una la hidratació adequada, prevenint la seqüela i descamació de la pell, així com el trencament i la falta de lluentor en el cabell. A més d’hidratar, els olis essencials també poden ajudar a millorar l’aparença general de la pell gràcies a les seves propietats regeneratives, calmants i antiinflamatòries, alleujant l’enrogiment i la irritació de la pell després d’una llarga jornada a la platja.

El cabell sol danyar-se més a l’estiu a causa dels minerals de l’aigua de la mar, la sobreexposició solar o pels químics del cor de piscines. Així, nodrir el cabell danyat amb aquesta mena de productes promou un creixement saludable i ajuda a enfortir els fol·licles capil·lars, la qual cosa permet a més arribar a l’hivern amb un cabell fort i sa.

És el cas de l’oli capil·lar Morrocaoil, un tractament multitasca orientat a suavitzar l’encrespament, desembolicar, condicionar i potenciar la lluentor fins a un 118%. Entre els seus principals components naturals es troba la infusió d’oli d’argània i de llinosa per a millorar la qualitat del cabell. També conté com a aroma una combinació d’ambre picant i notes florals dolços.

Per part seva, la marca de productes de CBD The Beemine Lab posseeix una línia de cosmètica centrada en la cura de la pell a base de cannabidiol i mel. Les seves solucions estan compostes de +95% d’ingredients naturals resultants de sinergies que connecten el potencial del CBD, l’apicultura i diferents principis actius.

És el cas de l’Oli hidratant facial de cànem enriquit amb un 3% de CBD, un sérum facial ideal per a pells sensibles gràcies a una composició rica en àcids grassos, aminoàcids essencials i vitamina E. Tota aquesta combinació beneficia directament a la pell, nodrint-la i reparant-la fent que llueixi lluminosa, ja que equilibra els processos naturals de la pell i calma el dolor, picor i la coïssor.

El CBD és conegut per la seva capacitat per a reduir la inflamació, fent-ho potencialment útil per al tractament d’afeccions inflamatòries de la pell. A més, té propietats antioxidants i regeneratives que poden ajudar a combatre els signes de l’envelliment. Sens dubte, és un gran aliat per a cuidar la pell durant les vacances i mantenir-la cuidada després de llargues exposicions al sol.

Finalment, Weleda posseeix un oli vegetal corporal refrescant perfecte per a calmar la pell i combatre la sequedat a base d’ingredients naturals com l’oli d’ametlla dolça, citronelol o citral, proporcionant un efecte refrescant i energizante gràcies a l’oli essencial de llimona. Aquest oli és perfecte per a masajear i hidratar el cos després d’una llarga caminada per la muntanya o per la riba de la mar.

L’ús d’aquesta mena d’olis essencials ofereix gran quantitat de beneficis per a la pell i el cabell, des d’hidratar i millorar l’aparença de la pell fins a enfortir el cabell per a aconseguir un creixement saludable.