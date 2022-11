Moratinos i Zapatero participen al 9 fòrum de l’aliança de civilitzacions

La ciutat marroquina de Fes acull aquest dimarts, 22 de novembre, la primera jornada de l’IX Fòrum Global de l’Aliança de Civilitzacions de l’ONU, que compta amb la participació d’alts responsables i ministres de diferents països, i amb una àmplia presència de polítics i diplomàtics espanyols, entre ells l’Alt Representant de l’Aliança de Civilitzacions de Nacions Unides, Miguel Ángel Moratinos, i l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.

El fòrum està copresidit per Moratinos i l’el ministre d’Exteriors del Marroc, Naser Burita. També assisteix el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, i el Ministre d’Afers exteriors d’Espanya, José Manuel Albares.

Moratinos va inaugurar l’acte amb un al·legat per la pau i l’entesa entre civilitzacions, però també amb una referència a la guerra entre Ucraïna i Rússia. En aquest sentit, va ressaltar que “la guerra a Ucraïna ha afectat la pau i a l’estabilitat, així com a l’ordre internacional”, la qual cosa impacta “en els preus dels aliments, en el cost de l’energia i en la fragilitat del sistema financer”.

“El món s’està dividint una altra vegada”, va destacar, la qual cosa el converteix en un lloc de “desacords i confrontació”. Per això, els “actors reclamen que es redefineixi l’ordre internacional”, i tots “entenen que no hi ha alternativa” més enllà de “un món multilateral”.

També va posar l’accent en un altre “perill real” més enllà de la guerra, “el totalitarisme tecnològic”, que controla als ciutadans i “els converteix en mers consumidors, on la seva llibertat d’elecció és pràcticament nul·la”. “Existeix unanimitat en què hem d’invertir en intel·ligència artificial, però el més important és invertir en intel·ligència humana”, va sostenir.

Finalment, va afegir que l’Aliança de Civilitzacions “ha de servir com una aliança de pau”. “Xinesos, nord-americans, llatinoamericans, africans, russos i europeus haurien de parlar entre ells, respectar-se i buscar solucions per al present i el futur”, va concloure.

Per part seva, Rodríguez Zapatero va advertir del “risc de l’abisme en el qual ens trobem”. “No podem consentir una nova guerra freda. No podem consentir una guerra que posi en risc la destrossa nuclear”, va afirmar. Va demanar per això al secretari general de l’ONU, Antonio Guterres, “redoblar els esforços per la pau”. “Només Nacions Unides pot aconseguir-ho”, va dir, convençut de l’esperança en què “una generació no gaire llunyana” pugui veure abolir-se “la guerra com a instrument de la política i del poder”.

Durant el seu discurs, Zapatero també va fer al·lusions al conflicte entre Israel i Palestina per a defensar que Palestina aconsegueixi “el dret a aconseguir un Estat”.

Per part seva, el secretari general de l’ONU, António Guterres, va advertir que el món es troba en un moment en el qual “els antics mals, com l’antisemitisme, la islamofòbia, la persecució del cristianisme, la xenofòbia i el racisme” estan en auge. Com a solució, va proposar destinar recursos als països en vies de desenvolupament, amb ajudes contra la fam per als Estats amb majors dificultats, com l’Afganistan, Haití o els països de la banya d’Àfrica.

A l’acte van acudir més de 1.000 convidats, alts responsables i representants d’organismes internacionals, entre ells els ministres d’Exteriors de 20 països. A més de Zapatero, Moratinos i Albares, l’esdeveniment va comptar amb la participació de la secretària d’Estat de Cooperació Internacional d’Espanya, Pilar Cancela Rodríguez.

‘Cap a una aliança de pau: viure junts com una sola humanitat’ és el tema d’aquest fòrum que se celebra durant aquest dimarts i dimecres a Fes. El fòrum, que va ser posposat l’any passat a causa de la situació sanitària marcada per la COVID-19, se celebra en un context marcat per l’augment del terrorisme, la xenofòbia, el racisme i el discurs de l’odi, segons l’Aliança de Civilitzacions de Nacions Unides.