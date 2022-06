Monbus incompleix el compromís d’informar de l’horari de l’Aerobus

Oferir informació en temps real a la web i a l’app sobre el servei era un dels compromisos inclosos a la concessió de l’Aerobús de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a l’empresa gallega Monbus. Però, un any després, no s’està complint, segons es desprèn d’una anàlisi encarregada per l’Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada a una empresa especialitzada en investigació i seguretat.

Indica que la web del transport que uneix Barcelona amb l’aeroport Josep Tarradellas només ofereix els horaris del transport, però no la informació a temps real que l’AMB anunciava a la nota de premsa de presentació del servei, el juliol del 2021.

Els usuaris, per tant, no poden accedir a una informació que, en canvi, sí que ofereixen altres serveis com, per exemple, el de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), segons es desprèn de l’anàlisi encarregada per l’Instituto Coordenadas, que constata serioses disfuncionalitats a la pàgina web i l’app respecte a allò subscrit al contracte de licitació.

Al contracte s’especifica que l’adjudicatari haurà de “dissenyar, desenvolupar al seu càrrec una pàgina web del servei que inclourà com a mínim les funcionalitats següents: informació general del servei, informació a temps real del servei, venda electrònica de títols de transports i tramitació de queixes i reclamacions”. I que també desenvoluparà una app “que suporti com a mínim les mateixes funcionalitats especificades per a la pàgina web”.

Tot i això, el treball assenyala que ni la web ni l’app habilitades per Monbus compleixen aquestes obligacions bàsiques. Pel que fa a les línies i a les parades, són només a títol informatiu, ja que exposa que ni la web ni l’app ofereixen detalls de la parada quan se selecciona, ni tampoc es pot visualitzar el temps que falta pel proper bus ni la posició dels vehicles. La informació, afegeix, és purament estàtica.

Monbus va començar a gestionar el servei de l’Aerobús a l’estiu del 2021. Amb l’empresa gallega s’obria una nova etapa del servei, tal com es va explicar a la presentació, el juliol del 2021, amb la presència d’alts càrrecs de la institució supramunicipal, l’Ajuntament de Barcelona i la companyia concessionària. Aquell mateix dia es va fer pública la nota en què s’afirmava que tant la web com l’app de l’Aerobús disposarien d’informació en temps real del servei, que al final va resultar “irreal”, segons l’anàlisi esmentada.

La web de l’Aerobús, poc poliglota

No és l’únic incompliment que es detecta a la pàgina web, segons l’anàlisi encarregada per l’Instituto Coordenadas. Una altra de les carències estaria relacionat amb les llengües, ja que la pàgina està disponible en castellà, català i anglès, però ignora l’alemany, el francès i el rus, idiomes que també estaven compromesos. Igualment, tampoc no existeix la prevista secció de ‘partners’, oferint un formulari a les empreses interessades a distribuir bitllets de l’Aerobús, com tampoc no hi ha informació sobre els vols de l’aeroport o sobre l’hora en què els vehicles arriben a les parades, afegeix.

El vicepresident executiu de l’Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, considera de vital importància que els usuaris del transport puguin tenir informació actualitzada del servei. Les noves tecnologies permeten disposar d’informació a temps real. Avui és un estàndard de la mobilitat europea. És important que els usuaris puguin accedir a aquestes dades i més tenint en compte que estem parlant de l’autobús que uneix Barcelona amb l’aeroport, un transport vital per a la capital catalana que hauria de ser excel·lent en el servei i prestacions que ofereix”.

Pagar el bus a l’aeroport en efectiu, inhabilitat

Aquestes deficiències a la web se sumen a d’altres prèviament citades a la investigació de l’Instituto Coordenadas, com la inexistència de numeració als bitllets fins a octubre de 2021 o descontrol a les factures, entre d’altres, segons apunta el treball de camp.

Es tractaria, indica, d’incompliments greus del contracte de licitació, ja que l’absència de número d’identificació no permet seguir la traçabilitat dels tiquets, un aspecte “fonamental” en les concessions del transport públic, per a la seva fiscalització plena i eficaç.

També va detectar deficiències pel que fa a l’equipament de les parades. La investigació encarregada per l’Instituto Coordenadas posa de manifest la impossibilitat de pagar en efectiu a les màquines expenedores de bitllets. Podria semblar una fallada temporal, però no ho és, assenyala. El treball de camp indica que les màquines de les diferents parades tenen tapada amb cinta la ranura per a l’efectiu i només admeten el pagament amb targeta.

Barcelona va tancar el 2021 amb 4,5 milions de turistes. En aquest context, el transport que enllaça amb l’aeroport és clau per a Barcelona. Dissenyat i licitat per l’AMB, opera des de l’any 1991. I el 2019 va arribar als 5,7 milions d’usuaris. L’Aerobús uneix el centre de Barcelona amb les dues terminals de l’aeroport que gestiona AENA.

L’anàlisi encarregada per l’Instituto Coordenadas es basa en un treball de camp. Es va desenvolupar en sis onades de comptatges: els dies 14, 15, 19 i 20 de juliol de 2021; del 16 al 22 d’agost del 2021; del 13 al 19 de setembre del 2021; del 25 al 31 d’octubre del 2021; del 15 al 22 de novembre del 2021; i del 19 al 25 de gener del 2022.

Paral·lelament a les 6 onades de comptatges, es van realitzar compres in situ de bitllets, es va analitzar a fons la web i l’app de l’Aerobús, i també es van fer controls a les parades del servei.