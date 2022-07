Monbus acumula problemes amb els treballadors a tot el país 

Monbus acumula problemes amb els treballadors, que protesten per algunes decisions de la companyia i el que consideren una baixa qualitat del servei del seu transport de viatgers. La més recent, aquest mateix mes juny, s’ha produït en la línia de la Corunya-Ferrol, que es va plasmar en una vaga convocada per la Confederació Intersindical Gallega (CIG) i que va ser secundada àmpliament per la plantilla.

Els motius de la convocatòria de vaga eren el “rebuig als abusos laborals, els acomiadaments i a la deterioració del propi servei”. A part de la vaga, també es va realitzar una concentració enfront dels jutjats de Ferrol coincidint amb la celebració del judici per l’acomiadament d’un treballador de la UTE del grup Monbus que realitza aquest servei.

L’empresa gallega assegura que l’acomiadament es va produir per un decreixement de la càrrega de treball, la posició de la CIG és que es tracta d’una represàlia sindical contra el treballador afectat, que havia estat membre del Comitè d’Empresa. “Monbus té una política antisindical i de persecució que busca laminar la representació del personal. Per això hem sol·licitat la nul·litat de l’acomiadament”, va afirmar el responsable de Transports de la FGAMT-CIG, Xesús Pastoriza, en un comunicat de la intersindical. Aquest acomiadament se suma a decisions similiars que afecten altres treballadors i que la justícia ha acabat determinant com a improcedents.

Els treballadors de Mobus asseguren que hi ha dèficit de vehicles i conductors per a realitzar els serveis i complir amb els horaris i freqüències establerts. A més, la falta de personal provocada per les pràctiques de la companyia gallega suposa sobrecarregar de treball a la resta de companys i incomplir de manera sistemàtica amb el servei.

A més, representants sindicals també asseguren que l’empresa no lliura els quadrants de serveis mensuals, tal com disposa la legislació vigent, que no respecta els descansos entre jornades laborals, que no paga els plusos corresponents ni comunica les vacances i, fins i tot, que hi ha impagaments de salaris.

Diuen que s’acumulen els incompliments i creix el malestar entre la plantilla i que els directius liderats per Raúl López ni estan ni se’ls espera. “Hem intentat reunir-nos en diverses ocasions amb l’empresa per a tractar aquests problemes, però es neguen rotundament a asseure’s amb la representació social”, assegura Pastoriza.

La CIG alerta, a més, que la deterioració laboral i en la prestació del servei no és exclusiu de la zona del Ferrol-la Corunya, sinó que “es repeteix en tots els contractes que presta Monbus”. Així, la intersindical assegura que manté assemblees de treballadors en altres comarques gallegues i no descarta noves convocatòries de vaga.

No és la primera gran protesta contra Monbus a Galícia enguany. El passat 20 d’abril, unes 300 persones es van congregar davant de la Xunta per a demanar la millora del servei que uneix Ferrol i la Corunya, així com els diferents consells de comarca. Els concentrats, agrupats en la Plataforma per un Transport Digne, demanaven un “transport accessible que connecti a les persones”. I responsabilitzaven a Monbus dels grans dèficits que sofreix el servei. Segons recollien mitjans com ‘La Veu de Galícia’ o el ‘Diari de Ferrol’, acusen la companyia de López de no disposar de suficient personal per a donar un servei de qualitat, de fer canvis horaris, d’insuficient servei en els dies festius o de les avaries que sofreixen els vehicles pel mal estat de conservació. Persones que es queden penjades en les parades o portes que s’obren enmig de trajectes, són algunes de les queixes que relaten els afectats.

Aquesta situació ha escalat a problema polític i a l’inici del curs polític 2021-2022, Ferrol en comú va emplaçar a l’alcalde de la ciutat a encapçalar “una demanda col·lectiva” contra Monbus per “falta de serveis” i “durades inassumibles” en el viatge. El grup polític va criticar “la impunitat amb la qual actua” l’empresa, quan no feia ni un any que havia guanyat el concurs públic per a la prestació d’aquest servei.

Catalunya

L’empresari Raúl López encadena contractes que impliquen importants quantitats econòmiques en part del territori espanyol i compta amb una important presència a Catalunya amb la gestió del mateix Aerobús o el servei interurbà entre Barcelona i el Baix Llobregat a més de trajectes de barri dins de la capital catalana, com el que uneix Gràcia i Horta, entre molts altres. A Catalunya també s’han produït queixes dels treballadors de la companyia per les seves condicions laborals i pel que consideren falta de qualitat del servei.

Un exemple es troba en la línia urbana Gràcia-Horta, gestionada per una UTE formada per tres empreses del grup Monbus. En aquest cas, la Federació Serveis a la Ciutadania de CCOO-Catalunya ha denunciat aquest mes de juny a Inspecció de Treball a l’empresa concessionària per pràctiques que entenen que no respecten els drets i condicions dels seus treballadors, recollits en el conveni col·lectiu. Específicament, apuntaven a temes de concreció horària, lliurament de quadrants i calendari de vacances i alteracions en la data de pagament dels sous de la seva plantilla.

D’altra banda, una anàlisi realitzada per l’Institut Coordenades sobre l’Aerobús a Barcelona concloïa que hi havia falta de compliment de diferents aspectes marcats per concurs en les condicions exigides per al servei, fet que assegurava que degrada la qualitat d’aquest. En relació amb temes de plantilla, destaca que per contracte hauria d’haver-hi presència les 24h de personal en les parades d’inici i fi de trajecte, però adverteix que en horari nocturn no hi ha cap treballador de suport.