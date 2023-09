Mohamed VI lidera l’onada de solidaritat per la reconstrucció del Marroc

Una setmana després del tràgic terratrèmol que va sacsejar el sud-oest del Marroc, cobrant-se gairebé 3.000 vides i deixant més de 5.500 ferits, s’ha creat un poderós sentiment de solidaritat i patriotisme encapçalat pel rei Mohamed VI. Des que les autoritats van anunciar la creació del “Fons especial per a la gestió dels efectes del terratrèmol que va afectar el Regne del Marroc”, les donacions tant d’empreses públiques com privades, ONGs i ciutadans no han deixat d’augmentar, demostrant una generositat i un compromís sense precedents, segons van informar fonts marroquines aquest diumenge.

Aquest impuls solidari, basat en el voluntariat i la col·laboració, ens recorda l’esperit d’unitat que va prevaler durant la crisi sanitària de la COVID-19. El rei Mohamed VI s’ha bolcat en favor del poble i lidera aquesta onada de solidaritat. Fins avui, el monarca ha destinat gairebé 100 milions d’euros del seu patrimoni personal per a la reconstrucció. L’estratègia d’ajuda aplicada pel rei aborda les complexes necessitats dels afectats. Mohamed VI està donant de manera immediata 3.000 euros a cada família afectada, 8.000 euros per a la reparació d’habitatges danyats i 14.000 euros per als habitatges destruïts. L’onada de solidaritat i patriotisme que recorre el Marroc va encara més enllà.

Segons un recompte realitzat pel Fons especial del sisme (Le360), que recopila les contribucions públiques, ja s’han superat els 500 milions d’euros. Cal destacar que aquesta xifra no inclou les donacions de particulars ni les contribucions en espècie, que s’estimen en diversos milions d’euros i estan destinades directament als damnificats pel terratrèmol. A més, desenes de milers d’empleats i funcionaris públics, així com representants electes, han decidit donar almenys un mes del seu salari, sumant-se a aquesta mostra de patriotisme i solidaritat.