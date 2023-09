La modalitat d’FP en línia escala posicions en la formació sanitària

La Formació Professional en Sanitat està en alça. Aquesta popularitat es deu a l’alta demanda de professionals del sector i els alts nivells de preparació pràctica que ofereix l’FP. En els últims anys, la Formació Professional ha obtingut una pujada significativa en el nombre d’alumnes. Segons recull el Ministeri d’Educació i Formació Professional en el seu informe ‘Estadística de l’alumnat de Formació professional Curs 2021-2022’, les xifres en la modalitat en línia han augmentat en un 157%. A més, es destaca que la família professional que més ha augmentat en matriculacions d’un curs a un altre és la de Sanitat, suposant el 25,5% dels estudiants de CFGM i el 17% dels de CFGS.

Per a donar resposta a la creixent demanda de perfils sanitaris i les diferents branques que presenta aquest sector, alguns centres d’FP ofereixen opcions en línia per a poder arribar a tot l’alumnat i facilitar els recursos i la formació en aquest sector. Un bon exemple d’això és Cesur, el centre líder en Formació Professional, que ofereix FP oficials de sanitat com el de Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic d’una manera pràctica i alhora en línia en la Comunitat de Madrid, la qual cosa brinda flexibilitat als estudiants per a adaptar la seva formació als seus horaris i circumstàncies personals.

Els estudiants poden accedir als continguts del programa de manera virtual i assistir al centre únicament per a la realització d’exàmens, la qual cosa facilita l’accés a la formació en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic a un públic més ampli, incloent-hi professionals de la sanitat que desitgin ampliar les seves habilitats i coneixements en aquest camp sense interrompre les seves activitats laborals.

La formació en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic és essencial per a aquells que desitgen treballar en el camp de la medicina diagnòstica i la recerca biomèdica. Aquests professionals se centren en l’anàlisi de mostres biològiques que permeten diagnosticar i tractar determinades malalties. Per al bon aprenentatge d’aquesta especialització, és crucial el desenvolupament de pràctica, és per això que en Cesur, ofereixen als alumnes la possibilitat de realitzar pràctiques en les instal·lacions de l’Institut de Patologia Avançada, laboratori de referència a Madrid, que es dedica a brindar serveis excepcionals en el camp de la patologia per a l’avanç de la medicina i la salut.

Les pràctiques en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic permeten als estudiants aplicar els seus coneixements en un entorn clínic real, treballar amb tecnologia d’avantguarda i aprendre de professionals amb experiència en el camp. Això els brinda l’oportunitat de desenvolupar habilitats pràctiques, adquirir destreses en el maneig d’instruments i equips especialitzats, i comprendre a fons els protocols i les normes de seguretat que regeixen aquest camp.

Des de la seva creació, Cesur ha treballat per a garantir l’accés a una formació especialitzada, pràctica i de qualitat, la qual cosa li ha convertit en el centre líder de la Formació Professional per tercer any consecutiu en el rànquing de la consultora Strategik. Així mateix, a través d’una formació pràctica i pròxima a la realitat laboral, Cesur posa en valor la formació professional, oferint instal·lacions d’alt nivell, equipades amb tecnologia i maquinària d’última generació, a més de comptar amb els millors professionals del sector per a guiar i formar a l’alumnat.