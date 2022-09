Mobilia tria a homming per a completar la seva proposta de valor

Mobilia, el CRM immobiliari independent per a la gestió completa de les agències immobiliàries, acaba d’associar-se amb homming, plataforma 360è per a la gestió intel·ligent, centralitzada i eficient d’immobles en lloguer de mitjà i llarg, amb l’objectiu de completar la seva proposta de valor i oferir una experiència integral de gestió de lloguers per als agents immobiliaris, la qual cosa els permetrà “fidelizar clients i augmentar l’eficiència i productivitat en la gestió de la cartera d’immobles en el mitjà i llarg termini”, segons van informar totes dues companyies.

L’aliança entre Mobilia i homming aprofita les sinergies entre totes dues plataformes, proporcionant un entorn multidispositiu en el qual disposar de totes les eines per a la gestió integral de la immobiliària, ja sigui un únic agent, diverses oficines o Associació Immobiliària amb MLS.

Als serveis habituals de Mobilia, com el funnel de captació de propietaris i immobles, la generació de contractes i signatura amb propietaris o publicació en portals nacionals i internacionals per a la cerca d’inquilins, s’uneixen ara i gràcies a la integració automàtica de l’immoble en homming, noves funcionalitats per a la gestió més eficient de les tasques administratives del lloguer, com la generació i signatura del contracte amb l’inquilí, la gestió d’ingressos, despeses i liquidacions, la gestió d’incidències i la facturació als client, permetent reduir fins a un 60% els temps de gestió.

Per a Braulio Moreno, CEO de Mobilia, “la possibilitat de completar la nostra proposta de valor en oferir a les immobiliàries cobrir tot el cicle del lloguer de manera integral i en solo uns clics gràcies a homming suposa una oportunitat única per als nostres clients, des de grans xarxes d’agències a agents únics, en permetre’ls no sols un estalvi considerable de temps i preocupacions, sinó la fidelització de clients i una major rendibilització de la cartera de lloguers, en permetre gestionar un major volum d’immobles amb els mateixos recursos”.

Per part seva, Jorge Montero, co-fundador i CEO de homming, va assenyalar que “aquesta aliança suposa un pas més en la transició al mercat immobiliari digital i reforça el nostre compromís de permanent evolució per a donar resposta als nostres clients, proporcionar-los la millor experiència d’ús i ajudar-los a generar major estabilitat financera amb ingressos recurrents i de valor afegit i incrementar la seva rendibilitat”.