Miraltabank entra a formar part de l’accionariat de Bank of Climate

En un moment com l’actual, en què la compensació de carboni és una de les accions essencials per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible relatius a la lluita contra el canvi climàtic, Miraltabank aposta “una vegada més” pel finançament de projectes relacionats amb l’àmbit de la sostenibilitat i el medi ambient.

Bank of Climate ha començat a operar recentment com a plataforma que permet a les empreses formar part d’un mercat que genera un gran impacte positiu en el medi ambient. Es tracta d’una empresa pionera en l’intercanvi de crèdits al Mercat Voluntari de Carboni (MVC) que ajuda les organitzacions a ser referents a l’àmbit de la sostenibilitat.

La plataforma permet la inscripció de projectes d’absorció o mitigació d’emissions, així com el càlcul d’empremta mediambiental i la inversió en crèdits de carboni per compensar-los. Aquest canal va indicar que garanteix seguretat, transparència i traçabilitat en les transaccions gràcies a l’ús de la tecnologia blockchain. Així com, assegura crèdits d’alta qualitat, verificats i aprovats per certificacions de prestigi com ara el MITERD o VERRA.

Bank of Climate compta, per exemple, amb projectes de recuperació d’ecosistemes mitjançant reforestacions a zones degrades, que són els considerats de major impacte mediambiental, o també de conservació de zones naturals de gran valor com l’Amazones. Aquests es troben en països com Espanya, Mèxic, Xile, Colòmbia i Argentina. A més, ha iniciat un procés de posicionament als Estats Units ampliant així la seva projecció internacional.

“La nostra entrada a l’accionariat de Bank of Climate ens proporciona un avantatge competitiu important i forma part de la nostra estratègia de fer les coses de manera diferent, tenint en compte els principals reptes financers i posant el focus en els aspectes que per a nosaltres són prioritaris com és el cas de la sostenibilitat”, assegura Gustavo Caballero, responsable de Mercat de Capitals de Miraltabank.

Per la seva banda, Juan Carlos Sesma, conseller delegat de Bank of Climate, assenyala que “naixem com a plataforma d’intercanvi de crèdits de carboni amb la missió d’impulsar les finances sostenibles i d’assolir una previsió d’abast global incorporant especialment les pimes a aquest mercat”.

Segons estableix la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, les grans companyies a Espanya estaran obligades a calcular i registrar la seva empremta de carboni de cara a la seva reducció i compensació. Les estratègies mediambientals semblen indicar que, per assolir l’objectiu de neutralitat climàtica el 2050, fins i tot les pimes hauran de compensar les emissions de CO₂. Així mateix, a escala global l’ONU impulsa l’emprenedoria de projectes sostenibles que puguin reduir, evitar o eliminar l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. “Per aquest motiu, l’accés a una plataforma àgil que faciliti l’intercanvi de bons resultarà indispensable”, conclou.