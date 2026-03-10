MIR Astúries duplica les probabilitats que els seus alumnes entrin “en el grup fort”

MIR Astúries va assenyalar que “torna a consolidar el seu lideratge en la preparació de l’examen MIR amb uns resultats provisionals que reflecteixen la millora contínua del seu model de formació sanitària d’alt rendiment”. En l’última convocatòria, i per sisè any consecutiu, l’acadèmia ha duplicat les probabilitats que els seus estudiants se situïn entre els 3.000 primers llocs de l’examen, una posició determinant per a poder accedir a les especialitats i hospitals més demandats.
Les dades de la convocatòria MIR 2025-26 confirmen l’impacte positiu del model de preparació de MIR Astúries en el resultat final de l’examen. Més del 50% dels seus estudiants obtenen un número d’ordre inferior a 5.000, la qual cosa els situa en una posició especialment favorable a l’hora de triar plaça. Aquest resultat reflecteix l’excel·lència formativa de la prestigiosa acadèmia, amb un professorat especialitzat i un servei d’atenció a l’estudiant diferencial, per a optimitzar el rendiment dels seus estudiants en un examen altament competitiu.
El rendiment acadèmic també posa en evidència l’èxit d’aquesta preparació altament eficient. De mitjana, els estudiants de MIR Astúries obtenen 30 preguntes netes més en l’examen, la qual cosa es tradueix en fins a 3.000 números d’ordre de diferència.
Aquest impacte del model, que afecta a tots els alumnes de MIR Astúries, es demostra igualment en la millora dels resultats d’estudiants amb expedients acadèmics destacats (entre notables i excel·lents). Aquells amb un barem superior a 8 han aconseguit en aquesta última convocatòria un número d’ordre aproximadament un 50% millor que els aspirants amb perfils similars que no s’han preparat amb MIR Astúries. A més, aquest impacte positiu no es limita únicament als estudiants amb expedients més alts, si no que s’estén de forma generalitzada a tots els seus amb independència del seu barem.
Quant als aspirants internacionals que s’han decantat per MIR Astúries per a la seva preparació, aquests aconsegueixen millorar el seu número d’ordre en més de 2.000 llocs enfront de la resta d’aspirants estrangers. Una mostra de l’impacte que té el nivell de personalització que ofereix l’acadèmia, amb tutors dedicats per a grups reduïts d’un màxim de 20 alumnes, servei d’assistència psicològica per a prevenir i pal·liar l’estrès i el cansament durant la preparació, i una plataforma que personalitza els simulacres i els continguts per a rendibilitzar el temps dedicat a l’estudi.
Durant els últims sis anys de manera consecutiva, l’acadèmia ha aconseguit duplicar les probabilitats que els seus alumnes se situïn entre els 3.000 primers llocs de l’examen, un dels rangs que determina les possibilitats reals d’elecció. I de manera paral·lela, en el mateix període MIR Astúries ha aconseguit triplicar les probabilitats de situar-se entre els 100 primers llocs del MIR, consolidant una presència constant dels seus estudiants en els trams més alts de l’examen.
Aquests resultats reflecteixen una trajectòria sòlida de lideratge basada en la millora contínua de la formació i de l’eficiència del seu mètode educatiu. Per a Marta *Novo, directora de MIR Astúries, aquests resultats “estan estretament vinculats al model d’acompanyament personalitzat, a l’assessorament individual i integral -que abasta des que l’aspirant es matricula en l’acadèmia fins que tria plaça-, així com a la integració de les últimes tecnologies. El nostre objectiu no és només preparar l’examen, sinó optimitzar el rendiment de cada alumne perquè pugui accedir a l’especialitat que realment desitja”.
MIR Astúries va llançar l’any passat un programa específic de preparació per a la *OPE de Metge de Família. Amb aquesta iniciativa, el centre reforça el seu compromís amb la formació de professionals sanitaris, traslladant el seu model d’alt rendiment i acompanyament personalitzat també als processos d’accés a la sanitat pública.