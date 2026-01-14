MIR Astúries assenyala sis consells clau per a afrontar amb èxit el MIR 2025-26

Els experts de MIR Astúries, acadèmia especialitzada en la preparació de l’examen MIR a Espanya, han recollit sis consells per a la recta final, basats en l’evidència educativa i la pràctica docent, per a arribar a l’examen en les millors condicions possibles.
Pocs dies abans de la celebració de l’examen MIR 2025-2026, els més de 16.000 aspirants admesos ultimen els preparatius d’una de les proves més exigents i que marcarà el seu futur professional. En aquest moment, “la gestió del temps, la seguretat personal i el control emocional poden resultar tan determinants com el coneixement acumulat”, apunta María Bergia, directora acadèmica de MIR Astúries.
El primer consell és respectar el descans com a part de la preparació. Dormir menys per a guanyar hores d’estudi és una de les decisions més habituals i, no obstant això, de les menys eficaces. La falta de somni afecta directament la concentració, a la memòria i a la capacitat de raonament clínic. Mantenir horaris de descans estables, similars als del dia de l’examen, afavorirà un millor rendiment cognitiu i ajuda a arribar al MIR amb claredat mental més elevada.
Una altra recomanació és cuidar la gestió emocional i reduir estímuls negatius. En els dies previs al MIR, la càrrega emocional i els nervis poden convertir-se en un dels principals factors de bloqueig. Les converses reiterades sobre l’examen o l’exposició a missatges negatius en xarxes socials i fòrums incrementen l’ansietat i erosionen la confiança. Reduir de manera conscient aquest tipus d’estímuls i centrar l’atenció en el mateix procés contribuirà a preservar l’estabilitat emocional i la capacitat de concentració, dos elements clau per a prendre bones decisions sota pressió el dia de l’examen.
Mantenir hàbits coneguts i evitar canvis bruscos és el tercer consell. L’última setmana no és el moment d’experimentar. Canvis en l’alimentació, consum excessiu de cafeïna o la introducció de noves rutines poden alterar l’equilibri físic i mental. Mantenir els hàbits que han funcionat durant la preparació aportarà estabilitat i reduirà el risc de molèsties físiques o baixades de rendiment inesperades.
El quart és confiar en el treball fet i evitar la superexigència final. Els aspirants a l’examen MIR han de tenir clar que l’última setmana no defineix mesos de preparació. Arribar a l’examen amb una actitud serena, confiant en el treball fet i evitant esforços extrems d’última hora, afavorirà un millor rendiment. L’experiència demostra que la seguretat i la claredat mental pesen tant com el coneixement adquirit.
Anticipar i resoldre tota la logística de l’examen és el cinquè. La preparació per al dia de l’examen no és només acadèmica. Tenir clara la seu de l’examen, el recorregut fins ella, la documentació necessària i el material a portar evitarà tensions innecessàries en les hores prèvies. Reduir els imprevistos permetrà que l’energia mental es concentri en l’examen i no en qüestions organitzatives.
La sisena recomanació és utilitzar els simulacres de manera estratègica. En la recta final, els simulacres poden resultar de gran utilitat. En realitzar-los en condicions similars a les de l’examen, els aspirants podran ajustar temps, identificar sensacions i reduir la incertesa. No menys important és l’anàlisi fonamentada posterior, que permetrà establir unes bases útils a l’hora d’afrontar l’examen oficial.
En aquest sentit, MIR Astúries celebrarà aquest dissabte, 17 de gener, un simulacre -en diferents punts de la nostra geografia- que replicarà les condicions reals per als seus estudiants, una iniciativa que permet familiaritzar-se amb les sensacions del dia de l’examen i afermar l’estratègia personal abans de la prova oficial.