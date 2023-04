Minsait aposta per mètodes BIM per a nous ecosistemes tecnològics

Els sectors de la Construcció i l’Edificació es mouen i, malgrat ser mercats poc avançats en digitalització, la incorporació de noves metodologies està sent determinant per a adaptar-se a les demandes de la indústria. Minsait, una companyia d’Indra, aposta per l’ús de la metodologia BIM com a fil conductor per a la creació d’un nou ecosistema de tecnologies claus per a afrontar aquesta necessària transformació.

El modelatge d’informació sobre la construcció BIM (Building Information Modeling) és una metodologia per a dur a terme els projectes que porta ja diversos anys sent tendència dins del sector, amb una concepció sobre la manera de treballar que impulsa la col·laboració i centralitza tota l’activitat entorn d’un model digital on s’inclouen les característiques i elements d’un edifici durant tot el seu cicle de vida, representat mitjançant tècniques de visionament en 3D.

En l’últim informe de l’Observatori de Licitacions Públiques BIM, publicat a la fi de 2022, es constata una inversió pública de 2.863 milions d’euros en licitacions amb BIM durant el passat exercici a Espanya. En els últims sis anys, els fons invertits a projectes amb aquesta metodologia s’han incrementat un 262%. No és d’estranyar si es té en compte el nombre de licitacions relacionades. Si en 2017 eren 105, en 2022 van ser 608.

La seva aplicació en el sector és ja un fet entre les signatures líders. Un exemple d’això va ser REBUILD 2023, l’esdeveniment líder en edificació celebrat a Madrid a la fi de març per a impulsar i promoure nous models constructius més sostenibles i digitals. Entre els temes més abordats, experts i especialistes van coincidir en la necessitat d’apostar per models de futur que ja no es conceben sense eines BIM.

“Més enllà de ser una metodologia operativa, nosaltres veiem en BIM un ecosistema d’aplicacions i tecnologies que sorgiran a partir d’aquest mètode i acceleraran així la digitalització del sector en general”, sentència Reinerio Pablo Hevia, responsable d’aquest camp en Minsait. L’expert recorda que, ja de partida, els projectes BIM solen requerir d’una tecnologia mínima com a sistemes de planificació d’obra, gestió d’actius o la típica suite d’eines de disseny. Però, a partir d’aquest punt, “BIM ens permet introduir en el sector un grup de solucions que, fins ara, no eren contemplades de manera natural, la qual cosa explica el baix grau de digitalització que té la indústria de la construcció avui dia”.

Importància de les dades

Créixer digitalment de manera natural dins d’un projecte, és un procés fàcil en la metodologia BIM, ja que aquesta es basa en dos pilars principals: col·laboració i dada, com a centre del cicle de vida de la infraestructura tecnològica. “És important tenir confiança en les dades”, estima Reinerio Pablo Hevia, i secundar-se en tecnologies com el blockchain, que faciliten la interacció segura.

El responsable de Minsait recorda que, a part de ser un model en 3D, el mètode BIM també és “una gegantesca base de dades” que pot nodrir-se de tecnologies avançades claus per a la Construcció 4.0 i les arquitectures avançades, així com per a integrar valors de sostenibilitat i innovació en els nous dissenys d’edificació.

Al costat d’elles, l’aplicació de tecnologies com els sistemes GIS; una analítica avançada que permeti fer Big Data o, fins i tot, Intel·ligència Artificial; la visió artificial o realitat augmentada; són part d’un model que pot arribar a l’habilitació de bessons digitals i obren infinites possibilitats a la creació de simulacions sobre el model.

“Són només exemples de la forma en la qual la digitalització pot ajudar a estalviar temps i millorar la presa de decisions, amb el que això implica en un sector tan exigent com és el de l’edificació”, conclou l’expert.