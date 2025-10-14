Mina Muga s’assegura el suport d’inversors clau pel seu valor estratègic per a Europa

Highfield Resources Limited, la matriu australiana de l’empresa promotora Geoalcali, ha anunciat la signatura d’un acord de finançament per 10 milions de dòlars australians (més de 5,6 milions d’euros) amb alguns dels seus principals accionistes estratègics: Tectonic Investment Management, EMR Capital Management Limited i un altre inversor ja present en el capital.
L’operació permetrà a Geoalcali resoldre els tràmits administratius pendents amb la concessió minera de Goyo; reprendre les negociacions amb socis estratègics en relació amb el seu projecte Mina Muga; i enfortir la seva liquiditat per a operacions ordinàries.
“El Projecte Muga compta amb el sòlid i constant suport dels seus inversors, que han acompanyat cada etapa durant 14 anys de complexa tramitació administrativa i legislativa, convençuts de l’enorme potencial de generació de valor que representa”, ha afirmat el CEO de Geoalcali, Carles Alemán.
Aquesta ampliació reforça la posició financera de la companyia i s’estructura a través de noves notes convertibles. D’aquesta manera, Highfield Resources ha acordat que les notes prèviament emeses en 2023 també adaptin les seves condicions als nous termes, estenent el seu venciment al mateix horitzó temporal.
El tancament definitiu de l’operació està subjecte a l’aprovació dels accionistes en una junta extraordinària convocada per a mediats de desembre de 2025. Així mateix, la convertibilitat de les notes emeses a EMR Capital requerirà l’autorització del regulador australià d’inversions estrangeres (FIRB).
Potassa
El suport “indestructible” dels seus inversors, segons considera Alemany, “confirma la confiança en un projecte estratègic no sols per a la companyia, sinó també per a Europa”. En un context geopolític en el qual la UE necessita garantir l’autoproveïment de potassa, iniciatives com a Mina Muga representen un impuls cap a la sobirania i la seguretat alimentària. Especialment, per a posar fi a la dependència de les importacions de Rússia i Bielorússia d’aquest recurs essencial per a un sector estratègic com l’agricultura.
D’aquesta manera, Highfield Resources i els seus inversors advoquen perquè projectes propis com a Mina Muga contribueixin a reforçar la resiliència d’Europa enfront de possibles desequilibris en el subministrament. Tectonic Investment Management compta amb una sòlida trajectòria en la gestió d’inversions vinculades a sectors estratègics, entre ells la mineria i els recursos naturals, considerats pilars fonamentals de l’economia australiana. El seu enfocament se centra a donar suport a projectes sostenibles i amb un impacte positiu en cadenes de subministrament crítiques.
Per part seva, EMR Capital és un fons d’inversió amb una trajectòria consolidada en el finançament i gestió de projectes miners a escala global. El seu equip combina experiència tècnica i financera, la qual cosa li permet aportar no sols capital, sinó també coneixement operatiu i estratègic en el desenvolupament de mines d’alt valor.