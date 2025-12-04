Millennials i Gen Z consoliden el ‘pre-owned’ com a via de creixement futur del luxe

El denominat ‘pre-owned’ o donar una segona vida als articles està creixent amb força i el sector del luxe, sigui moda o alta joieria i rellotgeria, no ha estat una excepció. Ho corroboren diversos informes i anàlisis de consultores internacionals que han analitzat com els articles ‘pre-owned’ guanyen adeptes i com els consumidors millenials i els Gen Z lideren aquesta tendència.
Segons un estudi de la consultora Boston Consulting Group i Vestiare Collective, una plataforma global per a la compravenda d’articles de luxe i de disseny de segona mà, el mercat de moda i luxe de segona mà creix tres vegades més ràpid que el de primera mà. Si es manté l’actual creixement – que se situa en un 10% anual -, la previsió és que el mercat mundial de segona mà aconsegueixi els 310.000 milions d’euros en 2030.
Dins d’aquest creixement, la moda pre-owned destaca com la categoria en la qual tant millennials com a Gen Z estan incorporant-se al luxe de manera més activa. Aquest mateix estudi apunta al fet que, totes dues generacions lideren la demanda de marques com Chanel, Dior o Loewe, atrets per la possibilitat d’accedir a peces icòniques i consumir de forma més responsable. Un comportament que es trasllada també a categories com la rellotgeria premium i l’alta joieria, on l’interès per peces amb història continua creixent.
Per a les generacions més joves, el luxe de “segona mà” no s’entén com a renúncia, sinó que respon a motivacions alineades amb la seva manera d’entendre el consum. La sostenibilitat, la transparència i l’autenticitat s’han convertit en valors centrals en les seves decisions de compra.
D’acord amb el “Consumer Survey 2025” de PwC, un 15% dels millennials i un 12% de la Gen Z estarien disposats a pagar fins a un 30% més per productes sostenibles. En el costat oposat estan els baby boomers, amb un 49% que no assumiria un sobrecost per aquest motiu.
L’auge del ‘pre-owned’ està impulsat per la possibilitat d’accedir a peces exclusives que ja no es fabriquen, construir un estil propi i consumir de forma més responsable. Però, també, l’efecte cultural de veure a figures referents com Bad Bunny, amb la seva col·lecció de rellotges vintage, o Taylor Swift, que ha recuperat peces icòniques per a moments tan clau de la seva vida personal, com el seu anell de compromís, han contribuït a convertir el pre-owned en un símbol cultural contemporani.
El segment de rellotgeria és un dels quals viu la major acceleració. L’informe ‘Swiss Watch Industry 2025’ publicat recentment per Deloitte, recull que quatre de cada deu joves millennials i Gen Z asseguren que probablement compraran un rellotge pre-*owned en l’any vinent. Una intenció de compra que duplica la dels baby boomers i evidència com les generacions més joves estan reescrivint el concepte del luxe amb nous codis i prioritats.
Plataformes internacionals com The RealReal registren creixements del 46% en la demanda de rellotges usats, especialment entre compradors de menys de 35 anys. L’atractiu és múltiple: accedir a peces descatalogades o triar de forma més sostenible, sense renunciar a l’exclusivitat.
A Espanya, signatures com RABAT han consolidat aquesta tendència amb la seva proposta “RABAT Certified Pre-*Owned”, que combina certificació, autenticitat i un servei expert que garanteix la traçabilitat de cada peça, proporcionant una valoració alineada amb el seu valor real de mercat i sustentada per criteris de rigor i transparència.
De fet, un element diferencial de la proposta d’aquesta signatura d’alta joieria és que tots els rellotges se sotmeten a controls exhaustius i a un protocol de revisió tècnica, que segueix tant les directrius oficials de cada marca com els estàndards de RABAT.
D’aquesta manera, és possible gaudir de rellotges de col·lecció i vintage, assegurant la màxima qualitat en cada peça. A això se suma una certificació de garantia amb la traçabilitat i transparència en tot el procés d’adquisició, juntament amb una atenció personalitzada que acompanya al client durant tot el procés de compra.
Una fórmula que connecta directament amb el que demanden les noves generacions: peces amb història, qualitat, excel·lència tècnica i un procés de compra ètic i transparent.
En plataformes com Vestiaire Collective, la presència de compradors millennials i Gen Z és especialment destacada, tal com recull el seu últim Impact Report, on totes dues generacions constitueixen el nucli principal de la seva comunitat activa. Aquest comportament impulsa també la demanda de joies vintage i d’època, consolidant un model de circularitat que s’alinea amb els valors de sostenibilitat i autenticitat d’aquestes generacions.
Però més enllà de les xifres, el rellevant és el canvi de mentalitat. El luxe ja no es mesura només en exclusivitat, sinó en coherència, origen i valor real. Una peça amb història no competeix amb la novetat; l’enriqueix. I les noves generacions ho saben. D’aquí ve que Millennials i Gen Z estiguin modelant un luxe on l’autenticitat és tan valuosa com la innovació. On un rellotge amb vida prèvia o una joia heretada d’una altra època es converteixen en un gest cultural, estètic i responsable.