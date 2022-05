Millenium votarà en la seva Junta General d’Accionistes el salt al Continu

La Junta General d’Accionistes de Millenium Hospitality, prevista per al pròxim de 22 de juny, votarà l’autorització al Consell d’Administració de la socimi perquè aquest pugui tramitar el canvi de mercat de negociació de les accions representatives del capital social de la companyia des del segment BME Growth al Mercat Continu, segons ha informat la companyia.

El futur salt de mercat de Millenium coincideix amb el recent llançament del segon tram de la seva ampliació de capital per un import de 160 milions d’euros, una operació que es correspon amb el segon desemborsament de l’ampliació de capital aprovada el juliol de 2021, per un total de 250 milions d’euros, i en la qual el fons d’inversió estatunidenca Castlelake –l’accionista majoritari de la companyia– s’ha compromès a subscriure fins a 100 milions d’euros, addicionals als 80 milions que ja va subscriure en el primer tram, reforçant la seva posició en l’accionariat.

En la Junta General d’Accionistes, la socimi dirigida per Javier Illán també sotmetrà a votació la incorporació de dos nous consellers independents al Consell d’Administració: Pilar Muñoz Sanz, amb experiència en l’assessorament fiscal, i Luis Basagoiti Robles, especialitzat en el sector immobiliari. Amb aquestes dues incorporacions, el Consell quedaria conformat per quatre consellers dominicals, cinc consellers independents i un conseller extern, a més de Javier Illán com CEO i president d’aquest.

L’entrada dels dos nous consellers se suma, a més, al recent reforç anunciat en l’equip directiu de la socimi, al qual s’ha incorporat com a nou director financer Emilio Rotondo, anteriorment CFO d’AENA, així com Pedro Maestre com a director d’inversions, exdirector de Planificació Estratègica en NH Hotel Group.