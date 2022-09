Millenium reforça la seva cartera de marques de luxe amb l’aliança amb Acco

Millenium Hospitality, la socimi especialitzada en actius hotelers de luxe, consolida la seva estratègia de crear aliances amb les signatures hoteleres més importants del panorama internacional del segment d’alta gamma. Així ho reflecteix el recent acord del gegant hoteler francès Accor amb Millenium per a obrir Fairmont La Hisenda, un dels ‘resorts’ de golf més exclusius i complets d’Espanya i del sud d’Europa.

De la mà de la companyia francesa, la setena hotelera del món amb 5.300 hotels repartits en 110 països, Millenium portarà a Sotogrande -la reconeguda localització referent en golf- el primer Fairmont Hotel&Residences d’Espanya, la marca insígnia de Accor i una de les ensenyes de luxe més prestigioses del sector.

Accor, dirigida per Sébastien Bazin, se suma així a altres insígnies internacionals de renom com Nobu, Marriott o Radisson que, amb les seves aliances, també formen part de la cartera d’hotels de cinc estrelles que Millenium té repartits per tota Espanya.

Fa a penes uns mesos, la socimi que compta amb el fons estatunidenc Castlelake com a accionista majoritari, va anunciar un nou establiment Nobu Hotel Madrid en plena milla d’or hotelera en la capital, al carrer Alcalá. Es tracta del cinquè Nobu a Espanya i el segon fruit de la unió amb Millenium, després de l’acord al qual van arribar l’any passat per a obrir les portes del Nobu Sant Sebastià a la ciutat donostiarra.

En els pròxims mesos, té previst a més obrir les portes del seu hotel JW Marriott, l’únic sota la insígnia JW a Espanya, en la Carrera de Sant Jerònim, pròxim a la zona de compres Galeria Canalejas.

A l’inici de l’any, Millenium i Radisson Hotel Group van inaugurar el Radisson Collection Hotel Gran Via a Bilbao, mentre que en 2021 va ser el torn del Radisson Collection Hotel Magdalena Plaza a Sevilla.

Amb el nou Fairmont La Hisenda, la companyia presidida per Javier Illán suma ja 11 actius, tots ells situats en les localitzacions més privilegiades, amb un disseny i una oferta gastronòmica premium enfocada al turisme de luxe. Uns establiments que reflecteixen la capacitat de reconversió de la socimi i posada en valor dels seus actius hotelers icònics en les principals ciutats turístiques espanyoles.