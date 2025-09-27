Milers d’advocats i procuradors reclamen a Madrid un tracte favorable per a incorporar-se al règim d’autònoms￼

Milers d’advocats i procuradors es van manifestar aquest dissabte pel centre de Madrid reivindicant l’anomenada “passarel·la al RETA” (Règim Especial de Treballadors Autònoms). Aquests col·lectius van ser els convocants i, novament, van aconseguir una molt escassa participació d’altres professionals com a metges, enginyers, arquitectes o gestors administratius.
La manifestació es produeix en la setmana en què s’ha tancat el termini d’esmenes a la Proposició de Llei del PSOE sobre la Passarel·la RETA que es tramita en el Congrés, on ha finalitzat la protesta. La majoria dels partits demanen, en línia amb els manifestants, un tracte privilegiat per a la integració en el RETA, l’anomenat “1×1”. És a dir, que un mes en la mutualitat computi com un mes en el RETA, independentment de les quantitats aportades per cadascun, la qual cosa pot suposar un important greuge comparatiu amb els cotitzadors autònoms i una tensió addicional per a les arques públiques.
Va ser davant les portes del Congrés on, al final de la manifestació, portaveus dels advocats i procuradors han reclamat als grups parlamentaris que “deixin de costat les seves diferències i s’uneixin a la nostra reivindicació”.
Les mutualitats no van estar obligades a establir quotes mínimes fins a 2013, i encara avui poden ser entorn d’un 20% inferiors a les del RETA. És a dir, que si un mutualista va acumular durant 30 anys fons equivalents a només 15 anys de cotització del RETA (per haver realitzat aportacions mínimes i malgrat la rendibilitat obtinguda per la seva mutualitat), amb el 1×1 obtindria 30 anys de reconeixement havent aportat econòmicament la meitat que un autònom del RETA.
El problema s’agreuja perquè molts dels col·lectius més bel·ligerants a favor d’aquest traspàs són pròxims a la jubilació, ja que són professionals que van causar alta en les seves mutualitats abans que aquestes fossin voluntàries (1995). Quan en 1995 es va establir la voluntarietat del sistema, aquests professionals van decidir quedar-se en les seves mutualitats en lloc de traslladar-se al RETA, mantenint així els avantatges del sistema mutualista i aportacions menors. Per això ara tenen més de 30 anys cotitzats i la jubilació pròxima.
Per tant, d’aprovar-se la Llei, l’entrada de nous cotitzadors no compensarà amb aportacions noves el desemborsament que la Seguretat Social haurà d’escometre a causa d’aquests nous beneficiaris. Tot això en un sistema de repartiment en el qual els cotitzadors sostenen als pensionistes.
La majoria de diputats en el Congrés defensa la continuïtat del mutualisme alternatiu independentment de la passarel·la al RETA. D’acord amb les esmenes presentades, una majoria parlamentària (PP, Junts i VOX) aposta per la continuïtat del sistema, perquè les noves generacions de professionals puguin continuar optant per la mutualitat o el RETA, un dret que la proposició del PSOE pretén eliminar.
La defensa de la alternativitat, entre les mutualitats o el RETA, és una opció majoritària entre els professionals. S’estima que entorn de 200.000 professionals han optat per la mutualitat alternativa en comptes del sistema públic.