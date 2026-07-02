La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitat l’edifici que micampus Residencias gestionarà per a l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa (INVIED), organisme autònom adscrit al Ministeri de Defensa, situat al carrer Manuel Tovar, 6, de Madrid.
L’acord, que preveu 361 places destinades exclusivament al personal de les Forces Armades, marca l’entrada de la companyia en el sector de l’allotjament institucional i trasllada al sector públic un model de gestió consolidat en l’àmbit universitari, oferint una solució d’allotjament professional, segura i de qualitat per als membres de la defensa nacional.
Líder en allotjament per a estudiants al sud d’Europa —amb 11.000 places en funcionament, 700 més en desenvolupament i una ocupació del 97% a les seves residències—, micampus ha anat ampliant la seva plataforma més enllà del segment universitari: primer cap a l’allotjament flexible amb The Flexy Living (200 places gestionades i més de 3.500 en cartera) i ara cap a l’àmbit institucional amb l’acord amb l’INVIED.
El seu creixement a Espanya i Portugal s’ha sustentat en fites com micampus Wynwood: 1.500 places distribuïdes en 11 edificis que, més que oferir allotjament, creen un ecosistema pensat per acompanyar els estudiants.
«L’acord amb l’INVIED ens permet posar la nostra experiència al servei d’un col·lectiu amb necessitats molt específiques, com és el personal de les Forces Armades, que requereix disponibilitat, seguretat i un allotjament ben gestionat. És una col·laboració que assumim amb responsabilitat i amb el ferm compromís de continuar posant-nos al servei del sector públic en futurs projectes», afirma Inés Pérez-Pla, CCO de micampus Residencias.
L’acord amb l’INVIED s’emmarca en l’estratègia de diversificació de micampus cap als segments amb més potencial de creixement del mercat residencial. Paral·lelament, la companyia desenvolupa The Flexy Living, la seva plataforma d’allotjament flexible orientada a professionals en mobilitat i a estades de mitjana i llarga durada a Madrid.
La propera fita de The Flexy Living serà l’obertura, el juliol del 2026, d’un nou edifici a Tres Cantos, municipi del nord de Madrid amb una elevada concentració empresarial i tecnològica. El seu projecte més ambiciós serà la posada en marxa de més de 3.500 apartaments a Valdebebas abans del 2027, fet que el situarà entre els projectes de flex living de més envergadura d’Europa i consolidarà el grup com un actor transformador del mercat residencial flexible a Espanya.