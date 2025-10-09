MHRE guanya 29,4 milions, 14 vegades més que en el primer semestre de 2024

Millenium Hospitality Real Estate (MHRE), socimi especialitzada en el sector hoteler de luxe, va tancar el primer semestre de l’any amb un creixement en ingressos i en resultat net, en concret fins als 29,4 milions d’euros, 14 vegades més que en els primers mesos de l’any passat, gràcies a la millora de l’activitat hotelera, a aquest efecte de la reestructuració de costos duta a terme des de finals de 2024 i a la millora en la valoració dels seus actius realitzada per experts independents.
En concret, la companyia va assegurar aquest dimecres que va ingressar 13,35 milions d’euros, un 34,8% més que en el mateix període de 2024. Aquest increment és conseqüència de la contribució dels set actius complets en el semestre, després de les recents obertures dels Hotels L’Autor Autograh Collection de Madrid i La Hisenda Sant Roque a Cadis a la fi de 2024. A això cal sumar la integració al consolidat durant els sis primers mesos d’aquest any de la societat Hotel Vila Miraconcha (operadora de l’hotel Nobu de Sant Sebastià), enfront dels tres mesos del primer semestre de 2024.
A més, MHRE va aconseguir un ebitda de 8,13 milions d’euros, la qual cosa suposa multiplicar per 1,5 l’obtingut en el mateix període de 2024, gràcies a la millora dels ingressos i a la reducció de costos de personal.
Per part seva, el resultat net de la socimi va aconseguir els 29,4 milions d’euros, 14 vegades més que en el primer semestre de 2024, quan va presentar un benefici de dos milions d’euros, gràcies a la millora de l’ebitda esmentada anteriorment, i a l’impacte positiu de les valoracions realitzades per expert independent per més de 30 milions d’euros.
Finalment, el valor GAV de la cartera se situa en 728,4 milions d’euros, augmentant un 6,44% des del 31 de desembre de 2024. Aquesta variació s’explica fonamentalment pel capex implementat en el període, per valor de 19 milions d’euros, derivat de l’avanç de les obres de reposicionament als hotels Nômade i Nobu de Madrid, i per l’efecte de la millora en les valoracions esmentat prèviament.
Primer dividend
Després del tancament del semestre, la socimi va vendre la totalitat de les accions de la societat Alcaidesa Hòlding, S.A.O. i les participacions socials de MHRE Sant Roque, SLU, societats propietàries del complex hoteler Fairmont La Hisenda i dels camps de golf denominats ‘La Hisenda Links Golf Resort’ per 175 milions d’euros.
Així mateix, MHRE ha retribuït als accionistes amb un import total agregat pròxim als 181 milions, això és 1,57 euros per acció, dels quals 0,116 euros/acció es corresponen amb un dividend ordinari amb càrrec a resultats de 2024; mentre que 1,44 euros per acció corresponen a la devolució de part de prima d’emissió de la Societat, després de la venda del complex Fairmont La Hisenda a Cadis.
D’altra banda, i en llaures a millorar l’eficiència operativa, ha reduït el nombre de consellers de 10 a 6, amb l’única fi d’adaptar la seva grandària a les circumstàncies i necessitats actuals de la Societat.
Finalment, i símbol d’una nova etapa en la història de la socimi, es va aprovar en la passada Junta General d’Accionistes el canvi de denominació social a Hotel Properties Group Socimi. Aquesta nova denominació estarà plenament operativa una vegada s’inscrigui en el Registre Mercantil.
En paraules de Borja Escalada, conseller delegat de la companyia, “els resultats del primer semestre, que podrien qualificar-se d’excel·lents, no són més que una mostra del potencial de valor d’aquesta companyia, i sens dubte ens posen cada vegada més prop de l’objectiu de ser líders a Europa del nostre sector. És per això, per la qual cosa estem treballant en la construcció d’una cartera d’actius de luxe i ultra luxe que compti amb una major diversificació, tant des del punt de vista geogràfic, com de tipologia d’actiu. I tot això amb el ferm compromís de creació de valor per a l’accionista”.
Fortalesa
Durant els sis primers mesos de l’any, Espanya ha continuat atraient un turista de major qualitat i elevant el grau de desestacionalització de parc hoteler. En termes de volum d’inversió, els hotels han estat l’“asset class” preferit dels inversors. Així, la inversió hotelera a Espanya va aconseguir 1.766 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 20% interanual segons apunta l’informe elaborat per Colliers.
Per part seva, els segments de 4 i 5 estrelles van concentrar el 74% del volum total invertit, reflectint una clara aposta del capital per la qualificació de la planta hotelera i l’atracció d’un perfil de turista de major poder adquisitiu. Per la seva part les tarifes hoteleres i els nivells d’ocupació han continuat creixent.