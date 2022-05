MFE millora la contraprestació de l’OPA de Mediaset per ajudar a la venda

Mitjana For Europe (MFE), grup que ha llançat una Oferta Pública d’Adquisició (OPA) sobre el 100% del capital social de la seva filial espanyola Mediaset Espanya (operació que va ser ahir, dijous, autoritzada per la CNMV), millora la contraprestació inicialment anunciada als accionistes de Mediaset Espanya incloent en aquesta el dividend que rebran com a accionistes de la pròpia MFE, segons la informació publicada en la CNMV.

MFE ha anunciat que ofereix una contraprestació mixta que consisteix en el lliurament de 9 títols de MFE tipus A i 3,72 euros en efectiu per cada acció de Mediaset España, equivalent a 4,5 títols de MFE tipus A i 1,86 euros.

Addicionalment ha decidit retardar el pagament d’aquest dividend al 21 de setembre de 2022 (sent, en aquest cas, el 19 de setembre de 2022 la data ex-dividend), una vegada s’hagi liquidat l’oferta i, si escau, l’operació de venda forçosa, de manera que els accionistes de Mediaset Espanya que acceptin l’oferta o transmetin les seves accions en la venda forçosa percebin aquest dividend.

El Consell d’Administració de MFE, en la reunió celebrada aquest divendres, va acordar proposar per a la seva aprovació per la Junta General d’Accionistes de MFE, convocada per a la seva celebració el 29 de juny de 2022, el repartiment d’un dividend per import de 0,05 euros per acció de MFE a repartir tant a les Accions A de MFE com les Accions B de MFE.

Atès que la contraprestació de l’OPA inicialment anunciat consisteix en en 1,86 euros en efectiu i 4,5 accions de classe A de MFE per cada acció de Mediaset, l’accionista de Mediaset que acudeixi a l’OPA o a la venda forçosa rebrà 1,86 euros en efectiu i l’equivalent a 0,225 euros addicionals per acció de Mediaset (és a dir, 2,085 euros per acció), a més de les 4,5 accionis classe A de MFE.

L’oferta de MFE es dirigeix a la totalitat del capital de Mediaset España, encara que cal excloure el 55,69% de les accions del grup espanyol que ja controla la companyia. Amb això, l’oferta s’estén de manera efectiva sobre el 44,31% de la filial espanyola, equivalents a al voltant de 138,8 milions d’accions.

L’efectivitat de l’oferta està condicionada a l’acceptació d’aquesta per un mínim del 29,31% del capital social de Mediaset España -91,8 milions d’accions-, la qual cosa representa el 66,15% dels títols als quals es dirigeix l’oferta. De complir els objectius marcats, MFE es faria com a mínim amb el 85% del capital social de Mediaset España i exercitarà el dret de venda forçosa, la qual cosa comportaria l’exclusió de negociació de totes les accions de Mediaset Espanya en les bosses espanyoles.

MFE ha presentat una sèrie d’avals bancaris per a garantir l’operació, que sumen 258,3 milions i garanteixen la totalitat del desemborsament en efectiu i per al lliurament d’accions s’ha presentat l’acord d’ampliació de capital per un màxim de 624,4 milions d’accions que es lliuraran als acceptants de l’oferta. El termini d’acceptació de l’oferta serà de 30 dies naturals a partir del dia hàbil borsari següent a la publicació del primer anunci amb les dades essencials de l’oferta.