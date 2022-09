MFE augmenta els seus ingressos, redueix el seu deute i aconsegueix un resultat net positiu

Media For Europe (MFE), grup propietari de Mediaset, ha obtingut un benefici net positiu de 84,6 milions en el primer semestre de 2022, segons va informar en un comunicat. MFE va destacar que els ingressos de Mediaset Espanya es van mantenir estables (415 milions d’euros), així com els costos (319 milions), i que les xarxes del grup mantenen el lideratge absolut en les 24 hores amb una quota del 29,5% del target comercial, i que Telecinco es confirma com la cadena espanyola més vista en el target comercial en el total dia (14,1%).

A més, va indicar que MFE ha elevat els seus ingressos nets consolidats fins a 1.388 milions d’euros, un resultat d’explotació (EBIT) positiu de 112 milions i un flux de caixa lliure de 270 milions. El deute financer net consolidada a 30 de juny de 2022 ascendia a 630 milions d’euros enfront dels 869 milions d’euros de l’inici del període.

La companyia assenyala que aquests positius resultats han estat aconseguits en un context de crisi geopolítica i econòmica caracteritzat per l’augment de la inflació, emergència energètica i disminució de la propensió al consum, i que el grup no es va veure afectat per impactes significatius gràcies a la seva reactivitat de gestió immediata.

Els ingressos nets consolidats augmenten en comparació amb el mateix període de l’any passat i les vendes de publicitat del Grup, malgrat un segon trimestre molt difícil, van registrar una tendència decididament marcada millor que el del mercat gràcies al lideratge televisiu de les cadenes Mediaset tant a Itàlia (més del 40% de quota sobre l’objectiu comercial en prime time) com a Espanya.

Així mateix, sosté que a través” d’un acurat control de costos malgrat l’augment de la inflació i del preu de l’energia”, MFE va aconseguir obtenir un resultat net positiu en el primer semestre de l’any, el fort descens d’endeutament i una important característica de generació de caixa (Free cash flow).

Resultats a Espanya

Sobre l’evolució dels resultats a Espanya, MFE destaca que els ingressos van ascendir a 415 milions d’euros, una xifra similar a la de 2021 (423 milions) 2021. Els ingressos bruts publicitaris es van situar en 385 milions enfront dels 406 milions de 2021, una xifra en línia amb la del mercat televisiu local (-5,0%, segons Infoadex data).

Per part seva, els costos a Espanya es van mantenir estables, a l’ésser de 319 milions d’euros, la mateixa xifra del mateix període de l’any anterior.

Afegeix que a Espanya les xarxes del Grup mantenen el lideratge en les 24 hores amb una quota del 29,5% del target comercial. Telecinco es confirma com la cadena espanyola més vista en el target comercial en el total dia (14,1%).

Sobre el desenvolupament previsible de les operacions, MFE assenyala que les previsions dels principals estudis de recerca estan perfilant progressivament possibles escenaris recessius per a l’últim trimestre de 2022 i per a l’inici del pròxim any. Però indica que, fins i tot en aquest context, “gràcies al sòlid posicionament editorial, la considerable participació mantinguda en el mercat publicitari i la capacitat d’ajustar ràpidament els costos a la tendència de les vendes publicitàries, el Grup MFE confirma el seu objectiu d’aconseguir resultats per a l’exercici 2022”.