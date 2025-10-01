Donostia acull fins al pròxim 2 de novembre una de les majors exposicions d’art urbà del món: Mexicráneos. Impulsada per Grup Albia, empresa del sector funerari, la mostra itinerant arriba per primera vegada a País Basc amb 12 dels seus emblemàtics cranis gegants, que estaran situats en la Plaça Ramón Labayen.
Inspirada en el Dia de Morts, festa tradicional mexicana, Mexicráneos ofereix una visió artística de la cultura funerària a través de les seves icòniques escultures monumentals. Colors vibrants i composicions innovadores reinterpreten les tradicionals calaveres mexicanes, creant un recorregut visual que transforma l’espai urbà en un homenatge a la vida i als qui ens van precedir.
Mexicráneos ja ha passat per altres punts de la geografia espanyola, com Àvila, Salamanca, Lleó, Cadis, Saragossa i diverses ubicacions de la Comunitat de Madrid. En total, després de diversos anys d’itinerància, la mostra ha arribat a més de 18 milions de persones, consolidant-se com un projecte artístic únic per la seva capacitat de trencar tabús i promoure la necessària conversa sobre el dol.
A l’acte de presentació, que ha tingut lloc en la Plaça Ramón Labayen, han assistit Eneko Goia, alcalde de l’Ajuntament de Sant Sebastià; Carlos Gallego, director de Sostenibilitat, Comunicació i Màrqueting de Grup Albia; Alberto Blanco, responsable d’Operacions de Grup Albia; José Antonio Lauroba, director de zona nord de Grup Albia; i Beatriz Alda, gerent de Albia Tanatori Crematori Rekalde Berri.
“Amb Mexicráneos busquem obrir un espai de diàleg entorn del dol i acostar a la societat una visió distinta de la memòria i el comiat. És un orgull que la ciutat de Donostia se sumi a aquest recorregut que ja ha arribat a milions de persones en tot el país”, ha assenyalat Carlos Gallego.
L’exposició coincideix amb l’obertura del Tanatori Crematori Rekalde Berri de Grup Albia a Sant Sebastià, un centre modern i sostenible que incorpora la primera sala immersiva en un tanatori de País Basc i que reforça la presència de la companyia a la regió, on ja compta amb deu centres funeraris.
Durant més d’un mes, veïns i visitants de Donostia podran gaudir d’aquesta proposta cultural realitzada per artistes de renom nacional i internacional, que convertirà el centre de la ciutat en un homenatge a la vida, la memòria i l’art.