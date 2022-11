Metyis s’expandeix a Europa amb noves oficines a França i Itàlia

Metyis, consultora estratègica de negoci de nou encuny, nascuda en ple segle XXI, i compromesa amb la creació de valor en els seus clients, reforça el seu posicionament en el mercat europeu amb l’obertura de noves divisions a França i Itàlia. La signatura impulsa d’aquesta manera la seva estratègia de creixement mundial amb noves seus que s’uneixen a les 15 oficines distribuïdes en més de 10 països.

Les filials en els territoris europeus incorporaran sis nous socis a la companyia que consolidaran la seva presència en un mercat clau i reforçaran l’experiència de Metyis en consultoria estratègica i execució, i de Data & Analytics, amb un clar enfocament en la innovació i la digitalització.

Yogen Singh, Sènior Partner i membre del Consell d’Administració de Metyis, s’ha mostrat molt il·lusionat amb l’arribada del nou equip i el creixement de l’empresa. “Estem molt orgullosos que els nostres sis nous socis s’uneixin a nosaltres, ja que aporten una important experiència i un profund coneixement en dades, tecnologia, disseny i estratègia. Les noves incorporacions no sols ens ajudaran a construir i fer créixer la nostra signatura a Itàlia i França, sinó que també se sumaran a la resta de socis i directors de Metyis per a construir i enfortir la nostra signatura a escala global”, va dir en un comunicat.

Al país italià, la nova oficina de Metyis, que va obrir les portes al setembre, es localitza a Milà i estarà liderada per Sasha Wijeyesekera i Paolo Pellegrini, dos nous socis que aportaran una dilatada trajectòria professional per a millorar el posicionament de la signatura en el territori. Amb una àmplia experiència en estratègia i transformació digital i màrqueting basat en dades, Sasha Wijeyesekera serà la responsable de dirigir la filial italiana. Abans d’unir-se a Metyis, va participar en l’èxit de Jakala, una de les consultores de més ràpid creixement de la UE.

Per part seva, Paolo Pellegrini proporcionarà la seva experiència multisectorial en l’ús d’anàlisi de dades i intel·ligència artificial amb la finalitat d’optimitzar el rendiment de les empreses i acompanyar-les a generar nous models de negoci. En la seva trajectòria, Paolo ha destacat per contribuir al llançament de dues empreses de consultoria de gestió a Itàlia, i recentment va estar a càrrec de noves ofertes centrades tecnologia de dades per a grans grups internacionals.

A l’expansió en el mercat italià, Metyis ha sumat l’adquisició de Southpigalle, una boutique de disseny i tecnologia a París amb una important experiència en dades, tecnologia, disseny i estratègia. Amb aquesta incorporació, la consultora suma quatre nous socis amb àmplia trajectòria en estratègia i execució digital que estan alineats amb la cultura empresarial, els valors i l’enfocament centrat en el client de la multinacional holandesa.

En l’equip francès estarà Olivier de Cointet, un consolidat assessor amb una rellevant trajectòria en consultoria estratègica. Acompanyarà a Olivier, Louis de Cointet, expert en TU i data amb un sòlid bagatge de més de 20 anys en consultoria estratègica. Al costat d’ells també estarà l’empresari Henri d’Anterroches, reconegut per posar en marxa diversos negocis digitals i tecnològics i amb àmplia experiència en el servei a prestigioses marques de comerç electrònic, luxe i TU. Finalment, l’equip comptarà amb Pascal Plat, amb 25 anys d’experiència en TU en projectes multidisciplinaris que abasten des de disseny de programari fins a desplegament de solucions.

Aquest pas estratègic a França i Itàlia consolida la trajectòria global de Metyis i reforça el seu posicionament com una consultora estratègica amb una clara missió internacional. Amb aquesta incorporació, la multinacional consolida el seu creixement i enforteix la seva plantilla amb equips col·laboratius i amb una qualificació de qualitat per a acompanyar als seus clients a sobresortir en un mercat cada vegada més competitiu.

Metyis és una consultora estratègica de negoci de nou encuny, nascuda en ple segle XXI, compromesa amb la creació de valor en els seus clients. La companyia combina l’àmplia experiència dels seus socis amb capacitats analítiques palanquejades en la tecnologia. Reconeguda com una de les consultores més valorades pels joves per a treballar a Espanya, Metyis és una multinacional d’origen holandès, que en només 9 anys ja compta amb 15 oficines en 10 països i ocupa a prop de 1.000 persones, més de 100 d’ells a Espanya.