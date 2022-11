Metyis avisa del risc de canviar la descarbonització del sistema elèctric per la generació d’hidrogen verd

La consultora Metyis va advertir aquest dijous del risc de canviar els objectius de descarbonitzar el sistema elèctric per l’impuls a la generació d’hidrogen verd. Francisco Ruiz, soci de Metyis, ha manifestat que, “si bé és important promoure aquest nou recurs energètic per ser més sostenibles i per enfortir el paper d’Espanya com a proveïdor europeu d’hidrogen verd en el futur pròxim, els plans s’han de combinar amb les actuacions necessàries per descarbonitzar el nostre sistema de generació elèctrica”.

La consultora va assenyalar que l’aposta per l’hidrogen verd com a vector energètic de futur és clara per part d’administracions de tot el món i va destacar que la Comissió Europea, per exemple, es fixa l’objectiu de produir fins a 10 milions de tones d’hidrogen verd a l’any per al 2030, importar 10 milions de tones més, i invertir 200.000 milions d’euros per assolir els objectius de l’estratègia d’hidrogen en el seu pla RepowerEU.

Per la seva banda, la IEA (International Energy Agency) ja ha assenyalat que el desenvolupament de la producció i el consum d’hidrogen verd serà estratègic en la transició energètica cap a models més sostenibles. Tot això, unit al context energètic actual, que no té aspecte de millorar a curt o mitjà termini, impulsa la tendència d’augment de la demanda d’hidrogen verd i s’espera que el seu consum es multipliqui per sis fins al 2050, va indicar la consultora.

Ruiz va afegir que, de fet, “la nova Directiva d’Energia Renovables II (RED II) ja promou la generació renovable per a la producció d’hidrogen verd en lloc de posar focus en la descarbonització del sistema elèctric”, on el juliol del 2021, com part de l’aplicació del paquet del Pacte Verd Europeu, la Comissió va proposar una modificació de la directiva sobre fonts d’energia renovables per adaptar-ne els objectius, proposant augmentar l’objectiu vinculant del 2030 del 32% al 40%.

Així, des de la consultora apunten la necessitat de prendre mesures paral·leles per reconfigurar el sistema de fonts energètiques, de manera que sigui més sostenible en conjunt, però també més sustentable en el temps.

D’altra banda, subratlla que els plans aprovats fins ara pel govern per aconseguir sistemes energètics més sostenibles proposen l’electrificació de l’economia com una de les mesures clau.

“Des del nostre punt de vista, el plantejament ha d’estar enfocat amb dues perspectives, una d’estratègica i una altra més a curt termini. D’una banda, a llarg termini caldrà promoure i establir que l’hidrogen permeti descarbonitzar molts sectors econòmics i indústries calor-intensives; però a curt i mitjà termini, ens hem de recolzar en fonts d’energia de baixes emissions com el gas natural per assegurar el subministrament mentre s’emprenen les inversions en renovables, emmagatzematge energètic i hidrogen verd”, va afirmar Ruíz.

A més, ha afegit que un dels grans reptes per garantir la descarbonització del sistema elèctric serà l’atracció d’inversions, que permetin emprendre una transformació i digitalització de les infraestructures existents.

“Si bé en aquest àmbit les empreses energètiques van fent passos, encara necessitem avançar molt i treure el màxim partit a tecnologies com la intel·ligència artificial, el ‘blockchain’ o l’IoT, que ajudaran a comptar amb xarxes de gas i electricitat més intel·ligents que ens permetran accelerar la integració dels actius de generació i emmagatzematge distribuïts, juntament amb adoptar nous mecanismes de balanç de demanda en temps real, etc.”, va explicar.

A més, ha assegurat que tampoc no s’ha d’obviar que ara mateix el cost de producció d’hidrogen verd “està molt per sobre de l’hidrogen gris i gas natural”, a la qual cosa s’afegeix, segons ha dit, el model de certificació equivalent al de les Garanties d’Origen, similar al que ja utilitza l’electricitat, que està desenvolupant per part del Gestor Tècnic del Sistema (Enagás), per exemple, per potenciar-ne l’ús i el consum per part de les empreses.

“O la creació del Banc Europeu de l’Hidrogen anunciat el mes de setembre passat per la Comissió Europea, per mitjà del qual es pretén donar un impuls ràpid a l’hidrogen i garantir-ne l’adquisició, segons paraules textuals de la seva presidenta Von Der Leyen”, ha apuntat Metyis.

“Aquests factors que encara han d’evolucionar representen una mostra de per què hem de continuar treballant per descarbonitzar el nostre sistema elèctric, més enllà d’impulsar la generació d’hidrogen verd”, va apuntar el soci de Metyis.

Per tot això, juntament amb notícies recents com el pacte signat per França, Portugal i Espanya sobre el projecte BarMar d’interconnexió de les xarxes de gas europees, “les iniciatives milionàries d’inversió d’energètiques, fons i fins i tot empreses poc o gens relacionades amb el negoci gasista (com Maersk), podem afirmar que s’estan fent passos importants cap a la descarbonització recolzant-nos en vectors com l’hidrogen renovable”, conclouen des de Metys.