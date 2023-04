Més inversió i més personal: radiografia de la despesa als hospitals

És la tercera comunitat més poblada d’Espanya i la de major densitat de població, a més de ser la primera en renda per càpita i la regió de la capital del país. El Servei Madrileny de Salut dona cobertura sanitària a 6,8 milions de persones, a les quals sumen altres dos milions que, cada any, visiten la regió per a fer turisme. En la punta de llança d’aquest servei estan els hospitals d’alta complexitat, vuit instal·lacions que consumeixen bona part del seu pressupost sanitari. El ‘Monitor del Sistema Hospitalari de la Comunitat de Madrid’ és una sèrie d’anàlisi que estudien en profunditat l’eficiència econòmica i operativa d’aquestes instal·lacions clau en la sanitat espanyola.

A partir de dades públiques dels hospitals, la sèrie analitza aspectes com la despesa, la satisfacció dels pacients, les llistes d’espera, els avanços en digitalització o la lliure elecció de centre dels hospitals de referència de la regió.

Segons dades extretes de les memòries dels centres madrilenys, entre 2019 i 2021 el conjunt dels vuit hospitals d’alta complexitat a Madrid va incrementar la seva despesa real en 579 milions d’euros, la qual cosa representa una alça del 17,9%.

Per centres, el que més va incrementar els seus costos va ser l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón, que ha augmentat les seves despeses en més de 114 milions d’euros des de 2019, un 21% més. Només en 2021, el centre va anotar un desemborsament de 649 milions d’euros.

A continuació, li van seguir l’Hospital Universitari La Paz, amb una alça de la despesa de 104 milions d’euros, un 18,39% més; l’Hospital Universitari 12 d’Octubre, amb un increment de 96 milions d’euros, un 19,9% més, i l’Hospital Universitari Ramón y Cajal, que va elevar els seus costos en 86 milions d’euros en l’esmentat trienni, un 20,4% més. Després d’ells es va situar l’Hospital Porta de Ferro Majadahonda, que va expandir els seus costos en 73 milions d’euros, un 23% més que tres anys enrere, i es va convertir en el centre hospitalari d’alta complexitat que major alça percentual va anotar. Li van seguir l’Hospital Clínic Sant Carles i l’Hospital Universitari La Princesa, amb ascensos de la despesa de 45 milions i 42 milions d’euros, respectivament, i una alça percentual del 11,8% i del 21%.

En 2021, la despesa mitjana d’aquests hospitals va ser de 1.145 euros per persona en l’àrea de referència de cada hospital. En el conjunt dels vuit centres, la mitjana de 2021 va ser gairebé 150 euros superior a la de 2019 i l’augment percentual va ser del 18,5%.

En concret, els centres que van registrar un major desemborsament per habitant atès en 2021 van ser el Gregorio Marañón i el 12 d’Octubre, que van elevar els costos per persona fins a 2.000 euros i 1.300 euros, respectivament.

L’augment de despesa entre 2019 i 2021 es justifica per l’increment dels pacients tractats, el personal i les inversions escomeses pels diferents centres. En primer lloc, els pacients tractats, amb l’excepció de 2020 per la pandèmia, van registrar una expansió del 2,2% en 2019 i una alça del 1,35% en 2021, fins a situar-se per sobre dels nou milions de pacients.

El centre amb un major nombre de pacients tractats en 2021 va ser la Fundació Jiménez Díaz, amb 1,47 milions de persones. De prop, li segueixen l’Hospital La Paz, amb 1,45 milions de pacients, i el Gregorio Marañón i el 12 d’Octubre, amb 1,35 i 1,3 milions de pacients sota la seva tutela, respectivament. Per contra, l’Hospital La Princesa va ser el que atenia un menor nombre de pacients, amb tot just 580.000 persones.

Durant el trienni, les inversions escomeses pels hospitals d’alta complexitat van ser de 361,7 milions d’euros, amb una alça del 34% respecte a 2018.

El personal dels centres també ha augmentat al llarg del període, creixent fins als 43.476 professionals, enfront dels 41.854 de 2019, la qual cosa representa una alça percentual del 4% enfront de 2019.