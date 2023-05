Més del 50% dels ciutadans tria la sala d’estar com la seva zona preferida

Més del 50% dels ciutadans de l’estat espanyol considera la sala d’estar com l’estada més important de la casa, i el sofà és l’element essencial d’aquest espai. Aquesta és una de les conclusions que es desprèn del darrer estudi realitzat per Conforama, la firma especialitzada en equipament i mobiliari de la llar, que ha analitzat com és el saló dels espanyols.

Segons l’enquesta, la funcionalitat (74,6%), el preu (68,3%) i el disseny (56,7%) són els tres aspectes més valorats a l’hora d’escollir el mobiliari del saló. En aquesta línia, gairebé el 60% compta amb un estil integrat i homogeni en aquesta estada, que els espanyols posicionen davant de la cuina i el dormitori.

Pel que fa al mobiliari, l’estudi mostra clarament que el sofà és el moble més indispensable del saló. Així ho considera el 87% dels enquestats, que el posicionen fins i tot davant de la taula-menjador (63%) i les cadires (43%). En l’elecció d’aquest element, la comoditat (96,5%) i la durabilitat (93,2%) són els dos aspectes més valorats pels espanyols, i Conforama és la marca més considerada de la península Ibèrica a l’hora d’adquirir un sofà.

Pel que fa a la mida i format preferit de sofà, el de tres places és el rei (48,1%), seguit del tipus chaise longue o sofà a L (35,8%) i del dues places (22%). Només un 19,2% dels enquestats compta amb un sofà llit al saló. Pel que fa al revestiment, la tela és el teixit favorit, escollida per prop del 73% dels enquestats, mentre que la pell natural o cuir i la pell sintètica són opcions minoritàries. Referent al seu manteniment, el 52,5% reconeix netejar el sofà mensualment i prop del 60% el renova entre cada 3 i 10 anys.

L’aspecte del saló canvia amb certa freqüència al llarg del temps. Així, gairebé el 50% dels espanyols modifica algun moble entre cada 7 i 15 anys, a causa, principalment del deteriorament o el trencament (72,8%). Altres factors són la necessitat de donar-li un nou estil (29,8%) o adaptar-lo a una nova situació familiar (20,9%). Pel que fa a les activitats que hi duen a terme amb més freqüència són veure la televisió (91,6%), relaxar-se (79%), menjar (70%) i llegir (70%). A més, el 27,8% dels enquestats que fa teletreball afirma disposar d’una zona específica per treballar al saló.

En l’actualitat, cada vegada és més important disposar d’un espai confortable, d’entreteniment i relax, però que, alhora, permeti un emmagatzematge òptim i pràctic, sense renunciar al disseny. És per això que Conforama ha ampliat la selecció de productes per a aquesta estada a la seva nova col·lecció de salons per al 2023.