Més de la meitat dels neuròlegs observa crisis ocultes en pacients amb epilèpsia suposadament controlada

El 52% dels neuròlegs espanyols detecta amb freqüència crisis no reportades en pacients amb epilèpsia considerats controlats, segons els resultats d’una enquesta nacional realitzada a 127 especialistes i presentada durant el simposi ‘D’enfront de l’epilèpsia: visibilitzant les crisis no controlades’, organitzat per Angelini Pharma en el marc de la Reunió Anual de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN).
L’estudi revela diferències rellevants tant en els criteris emprats per a determinar si l’epilèpsia està ben manejada com en les pautes de seguiment. A vegades, el pacient continua experimentant crisi que passen inadvertides: episodis nocturns, símptomes breus o subtils que es normalitzen o fins i tot la decisió de no informar per por de canvis terapèutics. Tot això pot retardar decisions clíniques clau i limitar la millora de la qualitat de vida, la salut emocional i el rendiment cognitiu dels qui conviuen amb la malaltia.
L’epilèpsia afecta a prop de 450.000 persones a Espanya i s’estima que fins a un 40% continua experimentant crisi malgrat haver rebut almenys dos medicaments anticrisi previs. Per a evitar retards en l’optimització del tractament, els experts destaquen la importància de reavaluacions periòdiques, educació sanitària i accés àgil a unitats especialitzades quan existeixi qualsevol dubte sobre el control real.
“L’estigma continua sent una barrera. Alguns pacients minimitzen o oculten episodis per temor a repercussions laborals o socials. No obstant això, l’objectiu terapèutic ha de ser sempre la llibertat total de crisi”, afirma el Dr. Juan José Poza, neuròleg de l’Hospital Universitari Donostia.
Durant la sessió es va incidir també en què la persistència de crisi, encara que siguin menys incapacitants o visibles, augmenta el risc de comorbiditats psiquiàtriques com a depressió i ansietat, així com d’alteracions cognitives que afecten la memòria i la capacitat laboral.
Per part seva, Daniel Pérez, director d’Assumptes Mèdics de Angelini Pharma España, subratlla que “en Angelini Pharma treballem perquè cap persona amb epilèpsia quedi enrere. Per això apostem per una atenció enfocada en el pacient. Cuidar la salut del cervell és cuidar la vida en el seu sentit més ampli. Continuarem treballant per a oferir solucions innovadores que contribueixin a millorar el dia a dia dels qui conviuen amb epilèpsia i el del seu entorn”.