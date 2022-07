Més de 180.000 dones del rural es formaran amb el Pla de Foment d’Ocupació

Més de 180.000 dones de l’àmbit rural es formaran en competències digitals gràcies al Programa per a l’alfabetització digital de treballadores contractades en el marc del Pla de Foment de l’Ocupació Agrària (PFEA), que ha estat inaugurat a Sevilla.

El Programa, finançat a través dels fons Next Generation del MRR (Mecanismes de Recuperació i Resiliència), que es desenvoluparà durant els pròxims dos anys, es desplegarà a Andalusia, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Aragó, Comunitat Valenciana, Múrcia, Extremadura i Canàries.

Gerardo Gutiérrez Ardoy, director general del SEPE, ha presidit l’acte d’inauguració a Sevilla, i ha posat l’accent en com el 2022 és un “any clau de reformes estructurals en matèria de política d’ocupació” que permetrà “impulsar aquest projecte nou d’àmbit estatal per a lluitar contra la bretxa digital existent entre dones desocupades i, sobretot, reduir la bretxa territorial”.

Per part seva, Pedro Guzmán, gerent de Grup Euroformac, ha destacat entre els objectius d’aquesta iniciativa “facilitar el tancament de la bretxa de gènere, lluitar contra el repte demogràfic a través de l’impuls a la formació en l’àmbit rural, i la digitalització com a camí per a millorar l’ocupabilitat de les dones”.

María Burillo, directora del projecte, ha destacat la participació de les corporacions i dinamitzadors locals per a la posada en marxa i difusió del programa i ha ressaltat la seva importància per a “incrementar la capacitat de gestió i autonomia de les dones rurals, per a empoderar-les i que romanguin en el món rural lluitant així contra la despoblació en aquestes zones”.

Per part seva, Carmen Menéndez González-Palenzuela, subdirectora general de Polítiques Actives d’Ocupació, durant la seva intervenció en l’esdeveniment ha reivindicat el Programa de Foment de l’Ocupació Agrària i el seu paper per a lluitar contra l’Espanya buidada i ha destacat que aquest programa “és una de les 130 mesures de l’estratègia enfront del repte demogràfic del Govern d’Espanya” i ha apuntat que contribueix “a generar una dinàmica des del local per a donar suport a les dones treballadores per a superar les tres bretxes: la de gènere, la territorial i la digital”.

Formació

El programa formatiu serà impartit per empreses de formació de reconeguda experiència que formen part de Grup Coremsa, Grup Euroformac, Grup Mètode, Grup Acadèmia Postal, i Telefònica Educació Digital i Telefònica Solucions Informàtiques, consta de dos cursos diferents.

El primer d’iniciació en competències digitals bàsiques i el segon relacionat amb les competències digitals per a la cerca activa d’ocupació. Els cursos seran presencials i gratuïts, i tindran una durada de 26 hores cadascun, sumant un total de 52 hores de formació.

Les dones incloses en el programa podran realitzar la seva inscripció a través de la web ‘www.cursosmujerrural.es’ o a través del telèfon 900 90 96 53, per a les zones de Jaén, Almeria i Granada; 900 90 96 84 per a Sevilla; 900 90 96 85 en les zones de Canàries, Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella i Lleó i Aragó; i el 900 90 96 87 en el cas de Castella-la Manxa.

Aquest Programa d’alfabetització digital és un dels eixos en els quals se sustenta el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència impulsat pel Govern d’Espanya per a fer front a les conseqüències de la pandèmia de la covid-19 i que pretén aconseguir efectes transformadors al país.

Els requisits per a poder accedir a aquestes formacions són únicament ser dona i haver estat o estar contractada en algunes de les obres o projectes impulsats en el marc del Pla de Foment d’Ocupació Agrària (PFEA) des de la seva posada en marxa en 1997.

Andalusia és la regió amb més places dins d’aquest programa formatiu. En total més de 140.000 dones de la regió podran capacitar-se en habilitats digitals distribuïdes. D’elles, més de 33.000 procedeixen de la província de Sevilla; més de 25.000 de Jaén, més de 27.000 de Còrdova i més de 9.000 de Huelva. Cadis i Màlaga superen les 14.000, Granada les 21.000 i Almería les 3.000.