MejoresDoctors tanca 2025 amb un llistat de 800 metges i cirurgians de referència a Espanya

L’edició 2025 de ‘Mejoresdoctors.com’, el compendi de referència dels metges i cirurgians que exerceixen a Espanya, s’actualitza amb noves incorporacions de facultatius, aconseguint els 800 professionals en 33 especialitats mèdiques.
Aquesta llista continuarà creixent de manera continuada, afegint nous facultatius, tots ells líders en les seves respectives àrees d’activitat sanitària, així com noves especialitats i subespecialitats, van indicar des de ‘Mejoresdoctors.com’.
Aquest compendi recull un llistat de professionals referents en les seves respectives disciplines mèdic-quirúrgiques que exerceixen en centres hospitalaris espanyols. Els professionals han estat seleccionats sota la màxima independència i total confidencialitat, van assenyalar des de la plataforma, la qual cosa permet al compendi de ‘Mejoresdoctors.com’ no estar sotmès a “interferències comercials ni a pressions sectorials”.
Actualment, les 33 disciplines incloses en MejoresDoctors són: Alergología, Angiologia i Cirurgia Vascular, Antiaging, Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, Cirurgia Oral i Maxil·lofacial, Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora, Cirurgia Toràcica, Dermatologia, Fertilitat i Reproducció Assistida, Endocrinologia i Nutrició, Ginecologia i Obstetrícia, Hematologia i Hemoteràpia, Immunologia, Medicina Interna, Medicina de l’Educació Física i l’Esport, Medicina Física i Rehabilitació, Medicina Preventiva i Salut Pública, Nefrologia, Pneumologia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria, Reumatologia, Tricologia, Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica i Urologia.
Com a part de l’objectiu d’acostar els millors especialistes als pacients que així ho requereixen, durant l’últim semestre de 2024 va veure la llum MillorsMetges, la llista homòloga de MejoresDoctors a Catalunya i que reuneix els especialistes de referència d’aquesta comunitat autònoma, i que també exerceixen la seva professió tant en la sanitat pública com privada. En l’actualitat aquest compendi ja compta amb més de 270 metges de més de 30 especialitats.
Al llarg del pròxim any 2026, tant MejoresDoctors com MillorsMetges, incorporaran especialitats mèdiques necessàries per al pacient, així com facultatius destacats de les diferents disciplines de la medicina que ja estan recollides en totes dues webs.
Independència
MejoresDoctors és “el primer i únic” compendi dels millors metges i cirurgians que exerceixen a Espanya, “referents en la seva especialitat; definit des de la màxima independència, qualificat per una exigent metodologia pròpia i verificat per criteris qualitatius”, van assenyalar des de la plataforma. El seu propòsit és “oferir als pacients la guia més completa, detallada i verificada per a conèixer en profunditat als millors professionals sanitaris en prevenció, diagnòstic i tractament, amb la finalitat d’assegurar la millor referència mèdica en moments decisius de la vida”.
Un dels distintius de MejoresDoctors és que no està sotmès a interferències publicitàries de cap mena ni contempla patrocinis d’actes, van indicar. No admet publicitat en cap forma ni pressions sectorials. La selecció de facultatius es basa únicament en la trajectòria, prestigi, mèrits i recomanacions ‘doctor-to-doctor’, així com en testimoniatges de pacients verificats i contrastables.
A més, la plataforma compta amb informació de valor afegit per al pacient, com a articles mèdics, van destacar des de MejoresDoctors. Els mateixos sanitaris poden proposar també a través del lloc web les seves tribunes o casos d’èxit en benefici de les persones que busquin informació del seu interès.