La meitat dels ingressos de la RFEF procedeix de LaLiga i els seus clubs

La principal font de finançament de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) que presideix Luis Rubiales són els ingressos realitzats per LaLiga i els clubs de futbol que la formen, segons un informe intern de LaLiga i les principals conclusions del qual publica avui el diari Marca. La informació assenyala que durant l’any passat les aportacions de LaLiga van ascendir a 160 milions d’euros, una quantitat que suposa el 43% dels 368,5 milions que va ingressar l’RFEF en el passat exercici.

L’informe també inclou els comptes dels últims tres anys, un acumulat que dona com a resultat que aquest percentatge s’elevi al 48% en l’ingressat per la Federació des de 2019. És a dir, la patronal va generar 402 milions d’euros dels 834 que van entrar en les arques de la RFEF en aquests últims tres anys.

En aquest informe de LaLiga s’especifica també que els més de 40 milions d’euros que arriben a la REFE en concepte de drets de televisió per la Copa del Rei (30,8) i la Supercopa (9,4) són generats en realitat, únicament, pels clubs que formen part de LaLiga.

A més, indica que el mateix succeeix amb els ingressos que Rubiales atribueix, de manera “errònia”, segons el document, als conceptes d’arbitratge, VAR, Seguretat Social i desplaçaments dels àrbitres, que ascendeixen a 33 milions d’euros, i que serien íntegrament abonats pels equips de futbol i van directament a sufragar aquestes despeses.

En els comptes de l’organisme que regula el futbol professional també es compten com a ingressos 8,5 milions d’euros que responen al dictaminat en el Reial decret 5/2015 i que s’abonen directament des de LaLiga al Consell Superior d’Esports, qui gestiona el seu lliurament a la RFEF perquè siguin destinats als clubs de Segona B i al Futbol Femení, añáde el infome. Un procediment, agrega, que es repeteix en el cas dels 12,5 milions d’euros de Solidaritat generats pels clubs que participen en competicions europees i que pararan als equips que no competeixen a Europa i als no professionals. Els detalls d’aquestes xifres els farà públics el president de la RFEF en la pròxima Assemblea que tindrà lloc el dilluns 30 de maig.

LaLiga reclama a la RFEF

Després del recent informe elaborat per la Intervenció General de l’Estat mitjançant el qual va posar en coneixement de l’Audiència Nacional la possible existència de pagaments per import de 267.288.368,42 euros lliurats entre 2009 i 2017, LaLiga ha remès una petició al president de la RFEF, Luis Rubiales, i al seu secretari general, Andreu Camps, en la qual se’ls emplaça al reintegrament immediat d’aquesta quantitat per considerar que va ser desviada en pagaments sense justificar durant l’última etapa d’Ángel María Villar. En aquest document també se li dona a la Federació un termini màxim de 10 dies naturals per a justificar el destí dels fons o a retornar-los automàticament.