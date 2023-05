McCann Worldgroup, nomenada la Millor Xarxa d’Agències Creatives d’Europa

McCann Worldgroup ha estat nomenada la Millor Xarxa d’Agències Creatives d’Europa 2022, per la prestigiosa revista ‘Campaign’. El jurat va destacar de manera especial “els forts exemples com a líders d’opinió en tot el negoci, a més de la seva sòlida cultura de diversitat i inclusió, flexibilitat, benestar i capacitació dels empleats”. Amb un total de 51 agències a Europa i el Regne Unit, el grup va obtenir el 2022 un important creixement en facturació de doble dígit i ocupa 3.500 persones, el 59% de les quals són dones, amb un 41% de lideratge femení.

Durant l’any passat, període pel qual ha estat distingit, McCann Worldgroup va ser nomenada també la xarxa d’agències més eficaç d’Europa pels Effie Awards, per sisè any consecutiu, un rècord sense precedents en la indústria i ha guanyat un Gran Premi a Cannes Lions amb la seva satírica campanya “Eat a Swede”, a més de molts altres “lleons”, entre ells, 3 per a la seva filial espanyola.

A Espanya, McCann Worldgroup va celebrar en 2022 el 25 aniversari d’IKEA a Espanya realitzant un reality show titulat ‘Atrapats als 90’, que va impulsar un increment de vendes del 149% en la seva primera setmana. El negoci de McCann Worldgroup Europa va créixer en 2022 gràcies a la incorporació de nous comptes, entre les quals s’inclouen Neom, Pure Electric, RS Components, McArthurGlen i Berner Group, ampliant al seu torn la seva cartera de serveis per a L’Oréal, Reckitt, eBay, Dettol, Aldi UK i Mastercard.

A Espanya, la companyia liderada per Marina Specht també va expandir la seva cartera de clients amb serveis per a companyies com Fosters Hollywood, Suárez, Google, Grup Donte (Vitaldent), Mahou San Miguel, Burguer King o Sanofi España, entre altres.

Un dels pilars de l’èxit del grup és treballar per a oferir a les marques i a la indústria en general valuosos coneixements i eines que els permetin Innovar, adaptar-se i créixer enmig dels incessants canvis en la cultura, el comportament del consumidor i l’economia.

Entre els elements que ha valorat el jurat per a nomenar a McCann Worldgroup com a Millor Xarxa d’Agències 2022 a Europa, estan l’excel·lència en els estàndards del seu treball creatiu i la seva eficaç contribució per a impulsar el creixement del negoci de les marques.