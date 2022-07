McCann crea un ‘hub’ global de màrqueting ‘end-to-end’ a Madrid

La CEO de McAnn Worldgroup España, Marina Specht, afirma que “Madrid reuneix totes les condicions com a ciutat per a allotjar un hub global de serveis de màrqueting end-to-end”. Specht explica en una entrevista en la publicació IP Mark que compta amb la capacitat d’atreure talent internacional de primer nivell.

“Oferim proximitat i connectivitat amb Europa, una qualitat de vida que ens diferencia i un pricing que continua sent molt competitiu”, assenyala, ja que els rates a Espanya estan un 30% per sota d’Alemanya i un 40-45% inferiors a les del Regne Unit. En aquest sentit, afegeix que en MRM i en CRAFT, dos de les grans agències del grup, centrades en el end-to-end digital i de data la primera, i en producció la segona, “iniciem aquest projecte de globalització en 2016, però la veritat és que l’hem accelerat enormement des de finals de 2020 i en l’actualitat aquestes dues agències estan donant servei com hub global en les seves respectives àrees de expertise a L’Oréal, Swarovski, Nestlé, Sanofi, Mastercard, Starbucks i Reckitt Benckiser, entre altres clients”.

A més, Marina Specht relata que el centre global de Salesforce de IPG per a tothom està situat a Madrid “i portem grans projectes de màrqueting automation a Àsia, Europa i els EUA des d’aquesta oficina”.

Agrega que també McCann està donant servei a clients globals des de Madrid, com el clúster d’IKEA per al centre i sud d’Europa.

“Espanya”, insisteix, “és una de les operacions més importants del Grup McCann a Europa i el nostre objectiu és ser un referent en creativitat, en innovació i en serveis de màrqueting end-to-end per a marques amb ambició global, independentment d’on estiguin basades, i ja siguin start-ups o grans clients”.